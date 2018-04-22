Вакарчук представив аудиторії Міру, аудиторія її вже знала

Вакарчук представив аудиторії Міру, аудиторія її вже знала

15:00, 23 травня 2007
0

Розпочалося дійство піснею з нового альбому «Міра». Але в самій залі міри не було… Озирнувшись, можна було побачити, як сотні спітнілих людей готові були слідувати словам пісні «Вище неба»...

У вівторок ввечері в Києві відбувся розрекламований концерт «Океану Ельзи» в рамках всеукраїнського туру на підтримку нового альбому «Міра».

Перед початком концерту учасників О.Е. поспілкувалися з пресою. Було видно, що хлопці в доброму гуморі, незважаючи на спеку. Щоправда, погода непокоїла лідера гурту Славка Вакарчука. «Ми дуже переживаємо за температуру всередині... – сказав він. – Якщо дозволить температура, то хотілося б грати якомога довше, не менш як дві години».

Проте духота, що панувала всередині Палацу спорту, зовсім не завадила шанувальникам відірватися.

Концерт розпочався, як завжди, з годинним запізненням. Ажіотаж був просто неймовірний. Тому, судячи з попереднього досвіду, а також зі слів самого фронтмена О.Е., у Палаці пройде ще один концерт. «Ми дуже раді, що концерт викликав великий ажіотаж… – скромно сказав він. – І я не виключаю, що в кінці туру буде ще один концерт у Палаці спорту, оскільки дуже багато людей, навіть моїх товаришів, жалілися, що через брак квитків не змогли потрапити на концерт».

Розпочалося дійство піснею з нового альбому «Міра». Але в самій залі міри не було… Озирнувшись, можна було побачити, як після перших акордів композиції, сотні спітнілих людей просто готові були слідувати словам пісні «Вище неба».

Український рок-ідол випромінював стільки позитивної енергії, що в деяких дівчат по щоках котилися сльози.

Завершився концерт піснею «Вулиця», яку Славко присвятив усім хто не зміг потрапити на концерт, а також тим, кого немає серед живих.

Хоча альбом «Міра» вийшов усього з місяць тому, кожен третій відвідувач концерту активно підспівував пісні з нього. Деякі з них уже встигли стати хітами. Наприклад, пісню «Зелені очі» “Океанам” довелося грати двічі, бо один раз публіка проспівала всю пісню сама.

Оксана Климончук

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter