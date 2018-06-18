«Парк Київська Русь» назвав переможців конкурсу – 2010

У Києві визначили переможців I Всеукраїнського конкурсу «Парк Київська Русь» – 2010», які писали на історичну тематику часів Київської Русі.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія нагородження переможців відбулась учора у Києві, в Інституті журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Жюрі I Всеукраїнського конкурсу «Парк Київська Русь» – 2010».

У номінації «Телебачення та радіо» найкращою визнана робота журналіста телеканалу СТБ Дмитра ЛИТВИНЕНКО; у номінації «Друковані видання» журі обрало роботу художнього редактора журналу «Мандри» Василя БІЛЕНКА; у номінації «Інформаційні агентства та інтернет-видання» перемогла редактор і спеціальний кореспондент УНІАН Анна ГОРПИНЧЕНКО; у номінації «Фотожурналістика» - фоторепортер агентства «Укрінформ» Надія ПАСТУШОК.

У номінації «Інформаційні агентства та інтернет-видання» перемогла редактор та спеціальний кореспондент УНІАН Анна ГОРПИНЧЕНКО.

У номінації «Фотожурналістика» перемогла фоторепортер агентства «Укрінформ» Надія ПАСТУШОК.

Переможці конкурсу «Парк Київська Русь» – 2010» отримали дипломи, копії унікальних княжих перснів часів Київської Русі та грошові премії.

Грамоту та ексклюзивний кований наконечник для спису отримала заступник головного редактора Головної редакції мовлення англійською мовою Всесвітньої служби радіомовлення України Національної радіокомпанії України Віра МАЛІЙ.

Грамоту та ексклюзивний кований наконечник для спису отримала заступник головного редактора Головної редакції мовлення англійською мовою Всесвітньої служби радіомовлення України Національної радіокомпанії України Віра МАЛІЙ.

Також спеціальні грамоти і призи отримали: фоторепортер сайту «Главред» Віра ПІДГАЙНА та незалежний журналіст Дмитро РИБАКОВ - книжкові набори від видавництва «Наш Час»; журналіст телеканалу «Інтер» Віра БОРСУК – кавоварку від Nestle; фотокореспондент інформагентства «Українські новини» Сергій СВЕТЛИЦЬКИЙ - сертифікат на політ на повітряній кулі (клуб повітроплавного спорту «Пілот»).

Журналіст телеканалу «Інтер» Віра БОРСУК отримала кавоварку від Nestle.

Спеціальну грамоту отримав незалежний журналіст Дмитро РИБАКОВ, йому подарували книжковий набор від видавництва «Наш Час».

Фотокореспондент інформагентства «Українські новини» Сергій СВЕТЛИЦЬКИЙ отримав сертифікат на політ на повітряній кулі (клуб повітроплавного спорту «Пілот»).

Фоторепортер сайту «Главред» Віра ПІДГАЙНА отримала книжковий набор від видавництва "Наш Час".

Також подарунки отримали фіналісти конкурсу: Анастасія ДАУГУЛЄ (телеканал «Інтер» програма «Подробиці»); Ольга СТЕБЛЯНКА (ТРК «Культура»); Марія КОРЕНЮК («5-й канал»); Ірина ПРИМАЧИК (газета KIYV POST), Ірина ГАЄВСЬКА (газета «Воля народу», м. Буськ, Львівська обл.); Катерина КОЛОНОВИЧ (газета «Експедиція XXI cт.», м.Дніпропетовськ); Олена БУЄВИЧ («Одна родина»); Ольга МАМОНА («Православіє в Україні»); Людмила ЛЮБОВИЧ («Народний вісник»); Валентин ОГІРЕНКО («Українські новини»); Інна СОКОЛОВСЬКА («Українські новини»); Олександр СИНИЦЯ (УНІАН), Микола ЗАВГОРОДНІЙ («Українська культура»); Сергій СУПИНСЬКИЙ (агентство France Press).

«Конкурс для журналістів, що пишуть на історичну тематику, «Парк Київська Русь» проводить вперше, але він стане традиційним. Ми отримали чимало заявок на участь, у фінал потрапили 25 номінантів із загальнонаціональних та регіональних ЗМІ. Ці роботи дійсно високого рівня», - зазначив головний організатор конкурсу, автор проекту «Парк Київська Русь», президент БО «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

Він додав, що «Парк Київська Русь» вже приймає заявки на участь у наступному конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, учасниками конкурсу стали журналісти провідних телеканалів, інформаційних агентств, друкованих та електронних ЗМІ. До складу журі конкурсу увійшли відомі особистості медіа-простору України: Ігор ЛУБЧЕНКО (Національна спілка журналістів України), Андрій КУЛИКОВ (ICTV), Наталія СИМОНІНА (ТЕТ), Олександр ХАРЧЕНКО (УНІАН), Олександр КЛИМЕНКО (газета «Голос України») та інші.

Конкурс ініційований благодійною організацією «Слов’янський фонд» та Фондом розвитку журналістики ім. А.Москаленка.

Партнерами конкурсу стали: Фонд розвитку журналістики ім.А.Москаленка (співорганізатор), Національна спілка журналістів України, Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, Портал журналістів України, Туристичний прес-клуб України, видавництво «Наш час», видавництво «Кріон», Київський клуб повітроплавного спорту «Пілот», компанія Nestle.

Яна Балясна