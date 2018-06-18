Мистецькі виставки в Києві: раритети на будь-який смак

Якщо вам не до вподоби (або набридло) пасивно проводити дозвілля, раджу переглянути виставки в столичних музеях. І вибрати ті з них, які викличуть неабияке зацікавлення.

Загляньмо до Шевченкової майстерні

Усі, хто завітає цими днями до Національного музею Тараса Шевченка, зможе побувати на виставці «Жива душа поетова святая», присвяченій 150-річчю відходу у Вічність великого Поета. Вона триватиме до 31 травня.

Виставка дає можливість уперше побачити малюнки, книги, світлини, одяг, які оточували Шевченка в його петербурзькому помешканні у – майстерні Академії мистецтв у 1858 – 61 рр. 150 років тому ці речі торкала рука Тараса Григоровича.

Серед представлених у експозиції раритетів з музейної колекції – рукопис останнього Шевченкового вірша «Чи не покинуть нам, небого», його останній автопортрет, граверне та малярське приладдя, численні живописні твори, світлини, книги з особистої бібліотеки, останнє прижиттєве видання «Кобзаря» 1860 року.

Допомагають скласти уявлення про Шевченка як людину, котрій ніщо людське не було чуже, також процитовані фрагменти зі спогадів про нього сучасників. І, звісно, такі здавалося б, побутові дрібниці, як самовар, тарілки, костюм, сорочка, скринька (подарунок Карла Брюллова), табакерка, куманець…А експоновані репродукції художніх творів, які тішили око Тараса Григоровича, є свідченням його мистецьких смаків.

Жіночий гардероб золотого століття

Ніколи жінка не виглядала так граціозно й хвилююче, як у романтичному ХІХ столітті. Хочете переконатися в цьому на власні очі? Тоді відвідайте виставку «Жіночність. Золоте століття», яка експонуватиметься до 29 травня у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Тут матимете унікальну можливість побачити жіночі вбрання та аксесуари, які прикрашали дамський гардероб у період з 1800 по 1920 рік.

Що й казати, відрізок часу чималенький: змінилося щонайменше три епохи моди. Простежити за її віяннями допоможуть експонати з колекції Марини Іванової, яку ця жінка, декоратор за фахом, збирає впродовж 30 років. Її значну частину презентовано на виставці. Тут можна побачити розкішні дамські сукні – прогулянкові, весільні, візитні, бальні.

Це справжні й чудово збережені вбрання, створені в єдиному примірнику з неймовірною майстерністю та смаком, а також дитячі плаття й костюмчики.

Крім одягу, колекція налічує до сотні старовинних сумочок надзвичайно тонкої роботи (срібних, бісерних, вишитих), капелюшків, мережаних парасольок, десяток пар взуття та інші «дамські дрібниці».

Предмети туалету добиралися колекціонеркою таким чином, що, приміром, можна створити модний ансамбль з сукні або костюму, сумочки, віяла, пари взуття й капелюшка.

Пейзажі, портрети і … листи

Близько 70 творів живопису, графіки та скульптури, автором яких є видатний російський художник Микола Ге, представлені на виставці до 180-річчя від дня народження митця у Київському національному музеї російського мистецтва.

Микола Миколайович Ге (1831 – 1894) є одним з найбільш яскравих і своєрідних російських художників другої половини ХІХ століття, майстер історичного живопису, талановитий портретист і пейзажист.

Київський національний музей російського мистецтва володіє унікальною монографічною колекцією творів митця, подарованою його молодшим сином. Вона охоплює різні періоди творчості живописця і скульптора, починаючи з часів навчання в Петербурзькій Академії мистецтв і закінчуючи останніми роками життя, проведеними на українському хуторі в Чернігівській губернії.

Миколі Ге довелося жити серед різних народів і культур, і враження від спілкування з ними відбилися на його полотнах і в малюнках. Тут бачимо українські, російські, італійські краєвиди й сюжети.

Чимало творів (зокрема, й дуже масштабних) класик написав і на античні, біблійно-євангельські теми. Тим, хто не досить добре обізнаний із стародавніми міфами та біблійними сказаннями, стануть у пригоді підписи під кожною з таких робіт, що пояснюють її зміст.

Певно, зацікавить майбутніх відвідувачів і той факт, що в одному з музейних залів вони побачать цілу галерею портретів рідних і близьких Миколи Ге, а також зможуть прочитати листування художника з дружиною, синами, онуками, а також видатними митцями ХІХ століття.

Виставка триватиме до 29 травня.

«Я син того Тадея…»

Виставка під такою назвою експонується у Літературно-меморіальному музеї Максима Рильського з нагоди 170-х роковин від дня народження Тадея Рильського – українського вченого (фольклориста, мовознавця), педагога, перекладача, громадського діяча. І батька класика української літератури радянської доби Максима Рильського.

Надзвичайно цінні експонати з музейних фондів розповідають про подвижницький шлях служіння народові вихідця з поміщицької родини Тадея Рильського. У наш час культу матеріальних цінностей все, про що дізнаємося тут, здається неймовірним. Упродовж 40 років життя у Романівці Тадей Розеславович був місцевим селянам «за вчителя, адвоката, порадника і разом за товариша». Чого вартий бодай один промовистий факт: «панич» подарував на розібрання селянам мурований родовий палац, а собі побудував хату на чотири кімнати, де розмістив українську школу для дітей , а пізніше й для дорослих.

Про традиції цієї родини справжніх аристократів духу, які продовжив Максим Рильський. Як саме – зрозумієте переглянувши експозицію, що складається з оригіналів документів, світлин, книжкових видань та журналів, цифрових копій газет кінця ХІХ – початку ХХ століття. Виставка триватиме до кінця вересня.

Тетяна Кроп