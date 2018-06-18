У кінотеатрах країни – юридичний трилер і нові штампи про старих вампірів

Новий кінотиждень подарує всього дві свіжі прем’єри, котрі, тим не менш, обіцяють завоювати серця широкої публіки. У кінотеатрах – юридичний триллер з Меттью МакКонахі та екшн про винищення вампірів від Скотта Чарльза Стюарта.

“Лінкольн для адвоката” – триллер від призера Колумбійського кінофестиваля Бреда Фурмана. Попередній успіх картини можна пророкувати завдяки бюджету стрічки, котрий склав 40 млн. долларів. До того ж, в Америці надзвичайною популярністю користуються так звані “юридичні триллери”, які свого часу ввів у моду письменник Джон Грішем. У головній ролі побачимо Меттью МакКонахі, що вже встиг підкорити жіночі серця стрічками “Золото дурнів”, “Як позбутися хлопця за десять днів” і “Примари колишніх подружок”.

Трилер розповість про адвоката Міккі Хеллера, який веде свої справи досить-таки незвичайним чином – знехтувавши офісом, Міккі влаштовує власний в ... салоні свого автомобіля. І адвокат був цілком задоволений своєю роботою, витягуючи з в`язниці дрібних сошок, але раптово в його руки потрапляє куди більш серйозна справа, і тепер на кону стоїть не сума гонорару, а саме життя Міккі.

“Сященник” поверне на екрани кумира шанувальників "Сутінків" – актора Кема Жиганде, який не так давно встиг з`явитися в одній з головних ролей у фільмі "Бурлеск", де його напарницями стали Шер і Крістіна Агілера. Крім того, у фільмі побачимо зірку "Догвілля" Пола Беттані і Еомера з "Володаря кілець" Карла Урбана. Режисером фільму став Скотт Чарльз Стюарт, відомий глядачам за фентезійним бойовиком "Легіон". До того ж, стрічка виходить у форматі 3D.

Дія фільму перенесе нас у далеке майбутнє, де майже як у Середньовіччі світом править церква. Один зі служителів своєї Церкви, Айван Айзакс бунтує проти релігійних і часто безглуздих правил, відправляючись на пошуки своєї племінниці, вкраденої злісними вампірами. Так само до нього примикають шериф і черниця. Виявляється, що після великої війни людей з вампірами, останні підготували серйозні плани щодо свого феєричного повернення.

Катерина Зінов’єва