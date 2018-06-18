У кінотеатрах країни – юридичний трилер і нові штампи про старих вампірів
Новий кінотиждень подарує всього дві свіжі прем’єри, котрі, тим не менш, обіцяють завоювати серця широкої публіки...
Новий кінотиждень подарує всього дві свіжі прем’єри, котрі, тим не менш, обіцяють завоювати серця широкої публіки. У кінотеатрах – юридичний триллер з Меттью МакКонахі та екшн про винищення вампірів від Скотта Чарльза Стюарта.
“Лінкольн для адвоката” – триллер від призера Колумбійського кінофестиваля Бреда Фурмана. Попередній успіх картини можна пророкувати завдяки бюджету стрічки, котрий склав 40 млн. долларів. До того ж, в Америці надзвичайною популярністю користуються так звані “юридичні триллери”, які свого часу ввів у моду письменник Джон Грішем. У головній ролі побачимо Меттью МакКонахі, що вже встиг підкорити жіночі серця стрічками “Золото дурнів”, “Як позбутися хлопця за десять днів” і “Примари колишніх подружок”.
Трилер розповість про адвоката Міккі Хеллера, який веде свої справи досить-таки незвичайним чином – знехтувавши офісом, Міккі влаштовує власний в ... салоні свого автомобіля. І адвокат був цілком задоволений своєю роботою, витягуючи з в`язниці дрібних сошок, але раптово в його руки потрапляє куди більш серйозна справа, і тепер на кону стоїть не сума гонорару, а саме життя Міккі.
“Сященник” поверне на екрани кумира шанувальників "Сутінків" – актора Кема Жиганде, який не так давно встиг з`явитися в одній з головних ролей у фільмі "Бурлеск", де його напарницями стали Шер і Крістіна Агілера. Крім того, у фільмі побачимо зірку "Догвілля" Пола Беттані і Еомера з "Володаря кілець" Карла Урбана. Режисером фільму став Скотт Чарльз Стюарт, відомий глядачам за фентезійним бойовиком "Легіон". До того ж, стрічка виходить у форматі 3D.
Дія фільму перенесе нас у далеке майбутнє, де майже як у Середньовіччі світом править церква. Один зі служителів своєї Церкви, Айван Айзакс бунтує проти релігійних і часто безглуздих правил, відправляючись на пошуки своєї племінниці, вкраденої злісними вампірами. Так само до нього примикають шериф і черниця. Виявляється, що після великої війни людей з вампірами, останні підготували серйозні плани щодо свого феєричного повернення.
Катерина Зінов’єва