Як Гайтана з Клімом у Греції відпочивали (фото)

Усі травневі свята Гайтана провела в Греції. У співачки був запланований концерт на острові Родос, тому користуючись можливістю, Гайтана вирішила залишитися в Греції ще й після виступу.

Відпочинок видався дуже активим – співачка встигла відвідати найкрасивіші місця на острові та познайомитися ближче з місцевими мешканцями та їхньою культурою.

Гайтана відпочивала на острові разом зі своїм продюсером Едуардом Клімом. Більшість часу пара проводила на свіжому повітрі – у горах і на живописних долинах острова, вдалині від людсього ока та міської цивілізації. Більшість своїх грецьких мандрівок Гайтана з Едуардом здійснювали пішки, вирушаючи з готелю рано вранці поверталися вони вже після заходу сонця.

– Ми побували там, де, наче, ніколи не ступала нога людини. Такої незайманої природи я ще ніколи не бачила, – захоплено розповідає співачка. – Біля печер і в горах нас з острахом зустрічали гірські козлики та вівці, вони ніколи не бачили людей, а тим більше не чули музики. Справа у тому, що ми носили з собою маленьку музичну колоночку, на звуки якої збігалися різні тварини. Для мене Родос став островом, який надихає жити і творити».

Співачка і відомий продюсер відвідали визначні місця Родосу, зокрема побували в Палаці Великого магістра; середньовічному місті Родос, у Родоському акрополі та у Візантійській фортеці.

Едуард й Гайтана тепер вважають, що Родос – ідеальний острів для прогулянок та історичних екскурсій, але недосконалий для морського відпочинку. Скеляста місцевість робить доступ до моря вкрай незручним, тому пара так і не наважилась зайти у морську воду. Окрім того, скелястий берег виявися ще й небезпечним. Едуард Клім чудом утік від змії, що чатувала на нього під камінням.

За матеріалами прес-служби Гайтани