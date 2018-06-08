Середньовічна мода «на живо» у "Парку Київська Русь": несподівано і неспекотно

«Парк Київська Русь» завойовує статус столиці середньовічної моди: минулих вихідних тут відбувся показ історичного костюму.



У першій частині показу моделі представляли скіфські обладунки IV ст. до н.е., святкові амуніції спартанців і римлян I ст.н.е., бойові обладунки монголів і кочових народів Азії, і костюми лицарів XV ст.



«Усі костюми створені за фрагментами фресок і зображень тих часів. Звичайно, ми використовували сучасні матеріали, але не обійшлись і без ручної вишивки, техніки середньовічної обробки матеріалів. Особливу увагу приділили етнічним елементам, оскільки нині це дуже актуально. Цікаво, що за часів Давньої Русі тасьма по краях одягу була обов’язковим елементом будь-якого одягу, так наші предки захищали себе від злих духів. Модно носити вишиті туніки з коротким або довгим рукавом, просторі сорочки з натуральних тканин і гарні прикраси зі слов’янськими орнаментами», - розповіла дизайнер «Парку Київська Русь» Ніна РЕДКОВА.



У другій частині глядачі насолоджувались показом костюмів городян і бояр часів Київської Русі.

Особливу увагу привернув одяг заможних городян і князів київських.

Милували око розкішні і дорогі матеріали – шовк, хутра, шкіра, що надавили урочистості.



«Вразили, у першу чергу, костюми спартанців, блиск металу мечів і латів, які виблискували на сонці. Запам’ятались червоні як кров плащі, блискучі шоломи, білосніжні туніки римлянок. Навіть зараз не можу забути грізних та мужніх монголів, які були захищені тяжкими обладунками… Богатирів зі списами і бойовими щитами. Такого яскравого показу я ніде більше не бачила, навіть на fashion-показах. Без сумніву, така колекція заслуговує на увагу, оскільки саме тут можна побачити історію розвитку середньовічної моди «на живо»!», - поділилася враженням киянка Тетяна.



Колекція середньовічного костюму «Парку Київська Русь» нараховує більше 400 середньовічних моделей і з кожним роком зростає.

Анна Хрустальова

Фото: рекламно-модельная студия “Fashion Look”