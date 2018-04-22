Елтон Джон очистив Майдан

У суботу на Майдані відбувся концерт сера Елтона Джона, присвячений боротьбі зі СНІДом.

Нарешті майдан Незалежності дочекався очищення після тривалого топтання по ньому донецьких гостей і вульгарної попси, яка протягом кількох тижнів розривала серце столиці.

Повідомлялося, що концерт розпочнеться о 20.00, але, як можна було передбачити, розпочався на годину пізніше. За той час була чудова нагода поспостерігати за VIP-персонами, на яких було виділено аж дві зони – з кріслами (решта Майдану стояла). В одній зоні – там, де сидів Президент України (в сліпучо-білій сорочці) з дружиною та дітьми, зібралися справді VIP-персони, а в другій лише зрідка можна було побачити якусь справді відому особу. Там кучкувалися переважно бізнесмени та дрібні громадські й політичні діячі, чиновники. Можливо, Микола Азаров і втік так швидко після початку концерту, що його поселили з тими малозначними віпами?

Міністр з надзвичайних ситуації Нестор Шуфрич замалювався перед сектором преси, потім подався в прямий ефір розповідати про своє занепокоєння СНІДом. Щоправда, публіка, побачивши на великому екрані антигероя Майдану, невдоволено загула. Перед журналістами продефілювала нафарбована, наче на власному концерті, Ані Лорак зі своїх чорнявим кавалером. Щось іронічно доводив наприндженим віпам, розмахуючи руками, художник Поярков. Дарував усмішки посол США Вільям Тейлор. Непомітно примостився позаду посол Росії Віктор Черномирдін. З набундюченим виглядом пройшовся Давид Жванія.

Журналістська братія була відверто невдоволена умовами: знімати на професійні телекамери можна було лише перші три пісні, на зйомку решти концерту ексклюзивне право мав лише Пінчуків “Новий канал”. Частина преси ображено залишила концерт, інша частина розслабилася, насолоджуючись піснями знаменитого британця. Наприклад, журналіст Володимир Ар`єв протанцював весь концерт, закохано обнімаючись зі своєю партнеркою.

Мені цікаво було, хто з якою метою прийшов на концерт. Бо що у відомих гостей, що у простих людей, навіть після сюжетів на екранах про ВІЛ-інфікованих, не з`явилося жодної ноти смутку на обличчях. А коли розпочався концерт, то, виявилося, що публіка й радіти не збирається. Європейська музика не всім, хто виховався на “Володимирських централах”, припала до душі. Лишень де-не-де можна було побачити нібито танці поодиноких людей. Щоправда, під кінець метр розігрів навіть бритоголових молодиків, що никали по Майдану, не приховуючи нудьгу.

Елтон Джон вийшов на сцену рівно о 21.00. Він був у темному фраку з розмальованою спиною та сріблястими рукавами й у синій сорочці, не заправленій у штани. На голові кущилися рудуваті пасма волосся. Засівши за свій рояль, сер Елтон грав і співав більш як дві години без жодних перерв і брейків, лише зрідка попиваючи воду. Насправді нічого особливого в цьому немає, але після фанерних концертів вітчизняних чи російських, з дозволу сказати, “зірок”, – це видається чимось неймовірним.

Спостерігаючи за руками Елтона Джона, які віртуозно бігають по клавішах, за його благородних обличчям, просто хочеться схилити перед маестро голову… Але водночас сумно стає від думки, що така особо дозволила собі приїхати до нас лишень у зв’язку зі СНІДом!

Багатьом на Майдані не сподобалося те, що після кожної пісні сер Елтон дякував публіці російським словом "спасибо", наче він не збагнув, що приїхав зовсім не в Росію... Але це швидше за все вина не його, а організаторів дійства.

Відігравши й відспівавши рівно дві години без упину, Елтон Джон награно пішов зі сцени, повернувшись за мить за наполяганням публіки. Повернувся, аби присвятити пісню “Віктору й Лєні” (Віктору Пінчуку та його дружині, котрі організували виступ). Але складалося враження, що Лєна, убрана в усе яскраво-червоне, й доти кожну пісню сприймала на свою адресу. На відміну від інших віпів, вона поводилася досить невимушено, майже під кожну пісню танцювала – то сама, то зі своїм чоловіком.

Як виявилося, український бомонд дуже сором’язливий, йому потрібно було цілих дві години, аби трохи розворушитися. Бо тільки наприкінці багато хто підвівся зі своїх крісел, аби трохи порухатися… Наприклад, міністр оборони Анатолій Гриценко зі своєю дружиною танцювали, як юні студенти, – дуже інтимно. Наталка Могилевська запросила Леоніда Кучму до танцю, який мав вельми поважний вигляд, але задоволення від танцю не приховував. Таїсія Повалій зі своїм чоловіком Ігорем Ліхутою весь час старалися бути в центрі уваги, – частково виходило…

Після оптимістичної фрази "Разом ми зупинимо СНІД", яку Елтон Джон вимовив українською, усі VIP-гості дружно обнялися.

Хочеться сподіватися, що кожен щось візьме для себе від виступу сера Елтона Джона: артисти не так безбожно халявитмуть, хтось більш глибоко замислиться над проблемою СНІДу, хтось змінить своє ставлення до геїв, а хтось просто задумається над сенсом життя.

Оксана Климончук