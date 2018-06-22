Екс-бітл Рінго Старр у Києві співав у вишиванці у напіворожній залі

На концерті екс-участника легендарних «Бітлз», барабанщика Рінго Старра мені, чесно кажучи, було трохи незручно перед артистом. Спочатку – за те, що глядачів до зали почали запрошувати рівно о сьомій, але ж наш народ не звик, що концерти починають вчасно, тому добряча частина публіки в призначений час ще й у Палаці «Україна» не з’явилась. Кажуть, це був принциповий момент для музикантів – вийти на сцену вчасно, однак їм довелось хвилин двадцать зачекати за лаштунками, доки меломани розсядуться.

Та й із початком концерту картина в залі була не надто втішна – партер заповнили ледве на половину. Трохи краща ситуація була на балконі, куди продавали найдешевші квитки (по 500 грн, а місця в партері коштували до 5500 грн.), проте й він не був забитий вщент. Навіть дивно, адже чула, що на концерт екс-«бітла» з’їжджались фанати зі своєї України… Більшість їх були, звісно, віку добряче «за 40», а від розмаїття «бітловських» футболок просто в очах рясніло.

Вочевидь, ще свіжий у пам’яті фанатів концерт Пола Маккартні, який виступав на столичному Майдані Незалежності у 2008-му. «Пол сказав мені, що я обовязково маю завітати до Києва!» – запевняв Рінго напередодні концерту. Правда, тоді, у 2008-му, хітів «Бітлз» звучало набагато більше, ніж довелось почути тепер від Рінго Старра – барабанщик виконав усього з п’ять пісень легендарної ліверпульскої четвірки. Серед них – і знаменита Yellow Submarine, з перших акордів якої глядачі просто з місць зірвались і стоячи танцювали. Решту ж пісень співали по черзі всі музиканти Рінговського колективу All-Starr Band.

До речі, один із музикантів – гітарист Воллі Палмер – родом з України, народився в селі під Львовом, однак у 5-річному віці з батьками виїхав до Америки. «Від усього серця вітаю Київ і Україну!» – розчулився на сцені Воллі (до речі, його справжнє ім’я – Володимир Паламарчук). А своїм колегам Палмер завбачливо подарував чорні українські вишиванки, в яких вони й виступали. Правда, сам Рінго спочатку був у своїй традиційній футболці та піджаку, проте після невеличкої перерви перевдягнувся за лаштунками в ту ж таки вишиванку. «Хочу бути, як усі хлопці!» – підморгнув зі сцени.

Між іншим, 70-річний Рінго виглядає ого-го яким активним – по сцені не ходив, а бігав, витанцьовував, а за барабанами чесно «відбив» більшу половину концерту… А от із українськими прихильницями не загравав, хоча напередодні концерту і захоплювався ними. «Ваші дівчата такі гарні! – запевняв Рінго. – Точно такі, про яких ми співали в нашій пісні Back in USSR. А Київ взагалі нагадує мені Ліверпуль – такий самий красивий і затишний». Що ж до возз’єднання Пола Маккартні та Рінго Старра (із четвірки «Бітлз» їх залишилось двоє) , то Старр це категорично заперечує: «Цього не буде ніколи». Утім, наші прихильники люблять «бітлів» і кожного окремо – Рінго Старру, приміром, приготували подарунок, раритетну платівку групи – першу випущену в Радянському Союзі фірмою «Мелодія». Її музикант і повіз із України.

Яна Данилевська

Фото УНІАН