Билини Стародавнього Києва: 500 богатирів відтворили у Парку Київська Русь романтичну давнину

У останні вихідні літа – 27-28 серпня «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) приймав гостей як із сьогодення, так і з минулого – мірялись силами у рамках мега-фестивалю “Билини Стародавнього Києва IX-XI ст.”. У програмі свята цього разу були битви, билини, кінні шоу і змагання на повітряних кулях.

Гостями цьогорічного фестивалю “Билини” традиційно стали представники найшановніших клубів історичної реконструкції з України, Росії та Білорусії.

Крім них до боротьби за звання справжніх воїнів приєдналися клуби з Франції та Швеції. Були присутніми на фестивалі навіть представники заокеанської Америки.

Саме тут, у Центрі культури та історії Давньої Русі, «Парку Київська Русь» можна було стати свідком історичних подій – на середньовічному ристалищі сотні воїнів під дзвін мечів та щитів, свист списів та стріл демонстрували справжню бойову звитягу, доблесть та жагу до омріяної перемоги.

Вражали глядачів небезпечними шоу і резиденти Парку кінний театр “Анкор”, що додали до арсеналу своїх трюків кілька нових номерів.

Президент Парку Київська Русь Володимир Янченко з’явився на “Билинах” в образі Великого Князя Київського, приємно здивувавши публіку:

- Київ можна порівняти з Вавилоном, Константинополем і Римом – історія нашого міста багата і велична. Тим більше, що саме тут народилось одразу три народи – українці, росіяни та білоруси. Ми маємо пам’ятати, що нашими жилами тече кров великих князів – Володимира, Олега, Ярослава і мудрої княгині Ольги. Як можна не пишатися такою історією?! – зазначив Володимир Янченко.

Президент Парку не дивується іноземним гостям, адже з прадавніх часів Київ привертав до себе увагу численних сусідів не лише як воєнний трофей, але й як гостинна країна, яка вабить своїми краєвидами і загадковою атмосферою.

Петро Толочко, директор Інституту археології НАН України, вбачає у справі Володимира Янченка деяку романтичність:

- Тут панує якась романтична атмосфера давнини, - стверджує він. – Можливо, тому що саме середньовіччя назавжди залишиться для нас у чомусь романтичним. У будь-якому випадку, працею Володимира Янченка з кожним роком все більше і більше, все масштабніше і масштабніше відроджується наше минуле, славетне і велике. А, як відомо, без минулого немає і майбутнього.

Відвідувачі поринали у минуле із задоволенням. Кожний знаходив заняття по душі: стріляння з луків, метання ножів, верхова їзда, майстер-класи із гончарських та ковальських ремесел, навчання слов’янській каліграфії, виготовлення ляльки-мотанки та багато іншого.

Ну, і звісно прихильники красивих речей мали змогу порадувати себе сувенірами. Для них працювала вулиця Майстрів.

До ремеслеників приєднались бджолярі та кожум’яки. А на вулиці Художників на гостей чекала незвична забава – етно-боді-арт, що перетворював дівчат на екзотичних цариць, а чоловіків – на мужніх воїнів.

До того ж, тепер Парк відбудував власний живий куток, де гості Київської Русі милуються пихатими профілями соколів, підгодовують козенят, баранчиків та цуценят.

Впадає в око, що з кожним київсько-руським святом у Парку серед гостей зростає кількість дітей – тут їм відведений окремий дитячий майданчик, де поєднані сучасні і староруські забави. Наразі “Парк Київська Русь” проводить акцію серед навчальних закладів Києва та Київської області – до 30 листопада учні 1-11 класів мають можливість потрапити на безкоштовну екскурсію до Парку і вивчати минуле шляхом практичного пізнання культури, архітектури та побуту Київської Русі.

Катерина Зінов’єва

Фото Олександра Синиці / УНІАН