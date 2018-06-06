Як столиця Євросоюзу на один день українською стала

Напередодні 20-ї річниці Незалежності України делегація, в яку входили українські журналісти, на запрошення Європейської асоціації українців, рушила до Брюсселю з акцією Ukrainian Manneken Pis.



Українська делегація на одному із найкрасивіших майданів Європи - Гранд Плац.

Позитивний образ України у європейській спільноті ми затверджували беручі участь у почесній церемонії вдягання символу Брюсселя - скульптури Manneken Pis («Хлопчик, який пісяє»). Цього року Хлопчика вдягали у новий костюм - копію вбрання київських князів Х-ХII століть, виготовлений у Центрі історії та культури Київської Русі «Парк Київська Русь».



Представники Ордену друзів Manneken Pis провели нас до мерії.

Хлопчик, який пісяє – великий модник. Наш подарунок став 871-м костюмом Manneken Pis. Старовинній традиції - вдягати Піса в костюми, понад 300 років. Зазвичай такі подарунки робили королі. Першим одяг Хлопчику подарував у 1698 році Максиміліан II Еммануїл. Далі традицію продовжив король Франції Людовік XV. Українці вперше взяли участь в одяганні символу Брюсселю у 2007 році. Тоді Європейська асоціація українців подарувала костюм українського козачка.



Урочистості почалися вранці 24 серпня з прийому в мерії Брюсселя в старовинній ратуші Отель де Віль.

Представники Ордену друзів Manneken Pis зустріли українську делегацію на майдані Гранд Плац і провели до мерії. Нас приймали в найкрасивішій залі старовинної ратуші - залі Максиміліана, прикрашеній трьохсотрічними гобеленами.

Представники мерії вітали Україну з Днем незалежності, говорили про важливість представлення української культури в Європі, дякували за новий костюм для символу міста.

Президент «Ордену Друзів Маннекен Піс» Едмонд Ванденхойте сказав, що традиція дарувати вбрання Маннекен Пісу - це радість. І лише ми самі можемо дарувати собі та одне одному цю радість, оптимізм та позитив.

Наймолодша українська оперна співачка, 10-річна Соломія Лук’янець, презентувала костюм та заспівала "Аве Марія" акапелла українською мовою.

Бельгійцям дуже сподобалося, що костюмчик для брюссельського хлопчика подарувала талановита українська дівчинка.

Мерія Брюсселя та "Орден друзів Маннекен Піс" вручили українцям почесну грамоту на знак засвідчення міжкультурного діалогу та участь українців в трьохсотрічній традиції вшанування символу Брюсселя.

Заступник мера Брюсселя Жан Де Гертог, роздивляючись костюм, не утримався, і приміряв княжого капелюха.



Костюмчик для брюссельського хлопчика подарувала талановита українська дівчинка.

Заступник мера Брюсселя Жан Де Гертог не утримався, і приміряв княжого капелюха.

Організатор акції - президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов розповів журналістам, що обирав концепцію презентації України, виходячи з того, що у Європі не прийнято скаржитися на політичні проблеми, тому вигідніше позиціонувати Україну як країну з тисячолітньою славетною історією.

Після урочистого прийому всі разом вирушили з ратуші до Маннекен Піса, де на відкриття фонтану чекали біля 500 українців і туристів. Вулицями Брюсселю ми співали «Ще не вмерла Україна», а представники мерії, трохи згодом – гімн «Манекен Піс». Лунали вигуки "Слава Україні!". Вражені бельгійці й туристи аплодували.

З двадцятиріччям Незалежності України всіх присутніх привітав організатор акції у Брюсселі - президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов.

- Україна відбулась, вона незалежна, вже є Європою, буде членом Євросоюзу, і все буде гаразд, - сказав він.

Коли з Маннекен Піс було знято бельгійський прапор, у натовп вдарив потужний струмінь води, що розвеселило публіку.

Брюссельці обожнюють свого Піса, тому, коли хлопчик отримує новий подарунок, подія перетворюється на міське свято - з багаточасовим питтям пива і вуличними гуляннями. Налагодженню і розвитку міжкультурного діалогу між двома країнами цього разу сприяли спонсорські напої «Оболонь», які, до речі, прийшлися брюссельцям до смаку – видудлили все під чисту - майже 200 літрів, ще й порівнювали наше - з якимись сортами свого пива.

Святкову програму продовжила своїм співом Соломія Лук`янець. Ії змінив хор української діаспори. Потім почалися запальні танці.

На свято завітав гурт "Океан Ельзи", який цього дня працював в Брюсселі над записом нового альбому. Святослав Вакарчук забіг на хвилинку на святкове зібрання українців, яке проходило в сусідній "Таверні Маннекен Піс".

Тим часом, туристи з різних країн змінювали один одного і з непідробною зацікавленістю роздивлялися Хлопчика у червоних штанцях, синьому каптані із золотим гаптуванням, у плащі «корзно», червоному капелюсі, та у червоних сап’янових чоботах.

У натовп вдарив потужний струмінь.

Така несподіванка розвеселила публіку.



Розвитку міжкультурного діалогу між двома країнами сприяли спонсорські напої.

На свято завітав хор української діаспори у Брюсселі.

Директор церемоній Ордена друзів Manneken Pis Марк Ямбо побачив новий костюм по-свойому.

- Сьогоднішнє свято символізує для нас єднання країн - України і Бельгії, для того, щоб консолідувати наші відносини. Костюм, виконаний у фольклорному стилі, який розповідає багато про Україну. Подивіться на жовтий колір - він символізує пшеницю, червоний - це дружба, блакитний - розуміння. Всі кольори веселки присутні у костюмі і він символізує радість. Для нас дуже важливо жити, насолоджуватися життям, пізнавати інші культури, - зазначив у коментарі УНІАН Марк Ямбо.

На його думку, щоб зробити свою державу справді європейською, потрібні зусилля самих українців, «від Брюсселя це не залежить».



Протягом святкування європейці залишали свої побажання Україні на спеціальному стенді.

Цього дня у Брюсселі випили майже 200 літрів українського пива.

Представники мерії Брюсселю запевняли, що українці влаштували одне з найкращих святкувань, яке вони пам`ятають. На підтвердження своїх слів вони забрали з собою українські прапори та жовто-блакитні стрічки.



Українське пиво нагадало брюссельцям де-які сорти їхнього пива.

Успіх популяризації України в Європі крізь культурну тематику навів президента Європейської асоціації українців Олексія Толкачова на ідею створення за кордоном українських культурних центрів.

- Саме зараз, коли Україна потопає в негативі, було дуже важливо дати миру позитивний сигнал. У нас прийнято скаржитися на свої політичні проблеми всьому світу. У Бельгії вже більше року немає уряду, країну роздирає жорстока політична криза, але бельгійці не носяться зі своїми політичними проблемами по ЄС, Раді Європи і ОБСЄ, до яких так люблять скаржитися українці. У Європі так не прийнято, - зазначив Толкачов.



- Подібна акція в столиці Євросоюзу відкриває унікальні рекламні можливості. Зробити одягання Хлопчика політичним було дуже вигідно. Багато політиків пропонували великі суми за участь в акції. Але від наших політиків для іміджу України лише шкода, - вважає організатор.



За його словами, цього року зберегти неполітичний характер акції було особливе важко, оскільки багато зарубіжних українців хотіли використати святкування Дня Незалежності України в Брюсселі, щоб засудити політику української влади, підтримати опозицію.

Для подальшої популяризації України в Європі Європейська асоціація українців пропонує створити культурні центри Григорія Сковороди.



На свято завітав гурт "Океан Ельзи".

- Ми думаємо реалізувати це як неурядовий проект за прикладом німецьких «Інститутів Гете». Чому Сковороди, а не Тараса Шевченка? Мені здається, що Шевченку приділено достатньо уваги. Разом з тим є потенціал великої філософської спадщини Григорія Сковороди, яка має загальносвітове значення, - вважає Олексій Толкачов.



Водночас він зазначив, що українцям за кордоном усе складніше зберегти свою ідентичність. Росія реалізує активну політику, спрямовану на асиміляцію українців, при цьому в Україні досі відсутня державна політика стосовно зарубіжних співвітчизників.

При цьому він із сумом констатував, що поки «для Української держави зарубіжні українці – це тягар, а не можливості й потенціал».

- Чиновники не знають, що робити із зарубіжними українцями, яку політику реалізувати, як будувати свої відносини з діаспорою. Хоча для будь-якої ефективної держави зарубіжні співвітчизники – це інструмент міжнародного впливу, формування іміджу, просування своєї культури, - впевнений Толкачов.



За його словами, українська преса в Європі видається сьогодні лише силами нечисленних ентузіастів.

Українських клубів, курсів української мови, місць спілкування – всього цього практично немає, або виживають із останніх сил.

Президент Європейської асоціації українців звернув увагу на можливості української діаспори в столиці Євросоюзу - Брюсселі.

- Саме тут, у Брюсселі, відкриваються потужні можливості лобіювання українських інтересів представниками діаспори, вибудовування двосторонніх україно-європейських бізнес-проектів, популяризації та просування культури, - резюмував Олексій Толкачов.

*** Святкування Дня Незалежності України в Брюсселі відбулося за підтримки члена Римського клубу, доктора Богдана Гаврилишина та "Фундасьон Відродження" з Женеви. Спонсором виступив завод "Оболонь", а генеральним перевізником - "Міжнародні Авіалінії України".

Анна Горпинченко

Фото автора та Європейської асоціації українців.