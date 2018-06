Фестиваль “Джаз Коктебель” стартував удев’яте

У курортному селищі Коктебель, що в Криму, відкрився 9-ий Міжнародний фестиваль «Джаз Коктебель», який триватиме до 18 вересня.

“Цей фестиваль – величезна піца, де кожен шматок з різними інгредієнтами. Можна використовуючи національний принцип все понадкушувати, а можна вибрати шматочок, який близький тобі, який напевно тобі смакуватиме, - заявив куратор Волошинської сцени фестивалю Олексій Коган, відповідаючи на прохання журналістів порадити, які концерти варто в першу чергу відвідати. – Якщо ви прийшли на фестиваль – обирайте те, що вам до душі. Пол Маккартні колись казав: аналізувати музику не варто, лягла у вухо – ваша, не лягла – чекайте, колись ляже”.

Нагадаємо, спеціальним гостем фестивалю «Джаз Коктебель» цього року буде російський гурт «Акваріум». Журналісти поцікавилися, чи не було це рішення ходом на привабити російського туриста.

“Відомо, що Борис Борисович (Гребєнщиков – Авт.) дуже любить Коктебель. Нам видався він дуже коктебельським, – зазначила голова оргкомітету фестивалю «Джаз Коктебель» Лілія Млінарич. – Вони великим складом уже давно не виступали... Це не був прямий хід на утримання російського туриста. Це була спроба показати, що на сценах фестивалю є дуже яскрава музика”.

Цього року фестиваль відбуватиметься вже на трьох майданчиках: NU JAZZ Stage, Волошинській сцені і Jazz Koktebel Open Stage.

Програма 9-го Міжнародного Фестивалю “Джаз Коктебель”:

15 вересня, у четвер, на сцені NU JAZZ очікуються наступні виступи: Non Cadenza (Росія), Kitchen Grooves (Німеччина), Karl Frierson (Німеччина); також відбудуться кінопокази: нічний кінозал Cinema and Tango (кінопрограма, підготовлена за підтримки Посольства Аргентини) і показ фільму «Київ, я люблю тебе».

На Волошинській сцені в цей день виступлять Trio Generations (Австрія), Sebastian Pecznik (Аргентина), DoMa Ensemble (Чехія), Anna Kristoffersson (Швеція), Oliver Lake Solo (США), Oliver Lake Trio (США-Aвстрія), а також відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю фестивалю Джаз Коктебель за участю Карла Фрієрсона.

На Open Stage гостей фестивалю розважатимуть: Стан душі (Україна), That Crased Girl (Україна) і Крапка (Україна)

16 вересня, у п`ятницю, на сцені NU JAZZ заявлені: Віктор Павелко Band (Україна), Денис Повалій Band (Україна), Pushkin Klezmer Band (Україна), The State Of Monc (Нідерланди), Anna Maria Jopek (Польща), Parov Stelar Band (Австрія), The State Of Monc (Нідерланди), Anna Maria Jopek (Польща), Parov Stelar Band (Австрія), Eric Serra (Франція), Don`t Stop Summer (Україна), а також відбудеться прем’єра фільму українського режисера Ганки Третяк Don `t Worry! (Україна).

Волошинська сцена в цей день порадує наступними подіями: майстром-класом Анни Крістофферсон, виступами New Fusion Quartet (Україна), OrganiZZmo Band (Україна), Chaek (Франція) і Debbie Davies (США).

У програмі Open Stage – Купава (Росія), Григорій Паршин Бенд (Україна) і Jam Babble Band (Україна).

17 вересня, у суботу, на сцені NU JAZZ будуть: Kitchen Grooves (Німеччина), Asea Sool, DOK (Україна), Аліна Орлова (Литва), Billy`s Band Jazz Sextet (Росія), Акваріум (Росія), Drum Ecstasy (Білорусь), Red Snapper (Великобританія) та The Postman Of Nobel (Німеччина).

На Волошинській сцені в цей день виступлять Юрій Кузнєцов (Україна), Gianni Gagliardi Trio (Іспанія), Lush Life (Україна), Plaistow (Швейцарія) і Abraham Burton Quartet (США).

18 вересня, у неділю, NU JAZZ порадує гостей фестивалю наступними іменами: Perfect Me (Росія) / Перфект Мі, Карл Хламкін і ОгнеОпасноОркестр (Росія) та DJ O`Skrypka (Україна) / Ді-джей О `Скрипка.

У програмі Волошинської сцени в цей день: Тамара Лукашова та Роксана Смирнова, The Drops (Франція), Boris Savoldelli (Італія), Koktebel Jazz Grand Jam Session, а також спеціальний захід для преси (презентація фестивалю CHERNIHIV JAZZ OPEN / Чернігів Джаз Оупен) і прес-конференція, присвячена закриттю фестивалю Джаз Коктебель.

На Open Stage у цей день заявлені: The Retuses (Росія), Maria Group (Україна) і PAPAMOBILE (Росія).

Уже традиційно фестиваль джазу підтримує ТМ “Коктебель”.

Анна Ященко