Жарти в діжках
І співати, й танцювати — то талант від Бога, а уміти фіглювати — гуцульська порода… Жарти ті були не пісними — добре посолені, гарно поперчені… Фоторепортаж з фестивалю “Бербеницьи фіглів”
Перший фестиваль гуцульського гумору й сатири “Бербеницьи фіглів” пройшов у минулі вихідні в селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області. Продемонструвати майстерність фіглювати, тобто жартувати, сюди з’їхалися понад п’ять десятків самодіяльних і професійних гумористів, які вважають себе представниками гуцульського етносу — з Карпатського регіону та від гуцульської спільноти в Румунії. “І співати, й танцювати — то талант від Бога, а уміти фіглювати — гуцульська порода”, — звучало зі сцени.
|Юні гуцулочки на параді Бербеницьи по смт. Ясіня, з бербеницями якими ногороджували переможців
|Частували всіх гостей та учасників фестивалю у перший день юшкою Довбуша, яку приготував Йоган
|Квасівські троїсті музики на параді Бербеницьи по Ясінях
|Гуцулочка-скрипалька з колективу троїстих музик
|Глядачі фестивалю, і їх було багато
|Журі фестивалю довелося нелегко
|Колоритні циганочки дуету «Анжела і Моргіта» (Наталія Засухіна та Клара Берец) Ужгородського драматичного театру, зайняли приз глядацьких симпатій
|Дмитро Коренюк зайняв І місце в номінації «А я так фіглюю» (автор виконавець)
|Шинкарюк Світлана, Угрин Іван і Бока Юрій (зліва на право), переможці в номінації ”У ракші на сцені”, ІІ місце
Коломийки, віршовані й прозові гуморески, скетчі, інсценівки тощо виконували гуцульським діалектом. Адже організатори — Рахівське районне товариство всеукраїнського об’єднання “Гуцульщина”, журнал “Карпати. Туризм. Відпочинок” та місцеві турбази „Едельвейс” і „Оаза”, — метою фестивалю проголосили власне збереження етнічної говірки і автентичного народного гумору. Для тих, хто вперше чув щось подібне, журнал підготував спеціальний словничок. До речі, в перекладі на літературну українську “бербеницьи фіглів” — діжечки жартів. І жарти ті були не пісними — добре посолені, гарно поперчені, вони часом викликали у слухачів неоднозначну реакцію. Але завжди — сміх.
У рамках фестивалю відбулися: виставка-продаж малярських робіт і сувенірів, конкурс дитячого малюнку, змагання з гуцульського куховарства й конкурс національного одягу. Фест організатори позиціонують як родинне свято. І обіцяють, що воно стане щорічним.
Переможцями фестивалю «Бербеницьи фіглів» стали:
У номінації «Чибрик-щебетун»:
1. Кусяк Валентин
2. Турок Анна, Стегней Маргарита, Брана Василь
3. Морозюк Олександра
У номінації «А я так фіглюю» (автор виконавець):
1. Коренюк Дмитро
2.Савчук Іван
3. Кавацюк Микола
У номінації «А я так фіглюю» (виконавець інших авторів):
1.Іванків Ігор
2.Ковалюк Михайло
3.Білінкевич Мирон
У номінації «У ракші на сцені»:
1. Ковалюк Ганна, Демид Ганна
2.Бока Юрій, Шинкарюк Світлана, Угрин Іван
3. Бойчук Олексій
У номінації «До Європи на дарабі»:
1.Губко Владислав
2.Коренюк Дмитро
3.Ковалюк Ганна
Наталія Кушніренко Фото Денис Трофімов, Мирослав Кушніренко
Фото Денис Трофімов, Мирослав Кушніренко