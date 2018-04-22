Жарти в діжках

Перший фестиваль гуцульського гумору й сатири “Бербеницьи фіглів” пройшов у минулі вихідні в селищі Ясіня Рахівського району Закарпатської області. Продемонструвати майстерність фіглювати, тобто жартувати, сюди з’їхалися понад п’ять десятків самодіяльних і професійних гумористів, які вважають себе представниками гуцульського етносу — з Карпатського регіону та від гуцульської спільноти в Румунії. “І співати, й танцювати — то талант від Бога, а уміти фіглювати — гуцульська порода”, — звучало зі сцени.

Коломийки, віршовані й прозові гуморески, скетчі, інсценівки тощо виконували гуцульським діалектом. Адже організатори — Рахівське районне товариство всеукраїнського об’єднання “Гуцульщина”, журнал “Карпати. Туризм. Відпочинок” та місцеві турбази „Едельвейс” і „Оаза”, — метою фестивалю проголосили власне збереження етнічної говірки і автентичного народного гумору. Для тих, хто вперше чув щось подібне, журнал підготував спеціальний словничок. До речі, в перекладі на літературну українську “бербеницьи фіглів” — діжечки жартів. І жарти ті були не пісними — добре посолені, гарно поперчені, вони часом викликали у слухачів неоднозначну реакцію. Але завжди — сміх.

У рамках фестивалю відбулися: виставка-продаж малярських робіт і сувенірів, конкурс дитячого малюнку, змагання з гуцульського куховарства й конкурс національного одягу. Фест організатори позиціонують як родинне свято. І обіцяють, що воно стане щорічним.

Переможцями фестивалю «Бербеницьи фіглів» стали:

У номінації «Чибрик-щебетун»:

1. Кусяк Валентин

2. Турок Анна, Стегней Маргарита, Брана Василь

3. Морозюк Олександра

У номінації «А я так фіглюю» (автор виконавець):

1. Коренюк Дмитро

2.Савчук Іван

3. Кавацюк Микола

У номінації «А я так фіглюю» (виконавець інших авторів):

1.Іванків Ігор

2.Ковалюк Михайло

3.Білінкевич Мирон

У номінації «У ракші на сцені»:

1. Ковалюк Ганна, Демид Ганна

2.Бока Юрій, Шинкарюк Світлана, Угрин Іван

3. Бойчук Олексій

У номінації «До Європи на дарабі»:

1.Губко Владислав

2.Коренюк Дмитро

3.Ковалюк Ганна