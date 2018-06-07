Брітні Спірс у Києві співала під фанеру та осідлала українця

Приїзд до Києва однієї з головних поп-дів світу – самої Брітні Спірс! – обіцяв стати чи не головною музичною подією року в країні. По-перше, зірки такого рівня у нас і справді виступають нечасто (попри всі закиди скептиків стосовно того, що, мовляв, удома вони нікому не потрібні, от і їдуть до нас гроші заробляти – Спірс, як не крути, і досі залишається на верхівці світової поп-музики). По-друге, ціни на квитки відчутно «кусались» – аби потрапити на шоу в Палаці Спорту, фанам Брітні пропонували викласти від 390 до 9990 гривень! Та й загалом – шоу Спірс під гучною назвою «Фатальна жінка» вже побачило пів-світу, чому б і українцям його не оцінити?!

За три дні, що Спірс провела в Києві, тільки лінивий, мабуть, про неї не чув. Кожен крок співачки відстежували за всіма правилами такого собі шоу під назвою «зірка прилетіла!». Для початку Брітні чартерним рейсом приземлилася в «Борисполі», а з літака вийшла з трохи розмитим концертним макіяжем – співачка так поспішала до Києва з Москви, де виступала напередодні, що в аеропорт поїхала, ледве зійшовши зі сцени. До слова, виступи Спірс у Росії тамтешніх глядачів вельми розчарували – зали Москви та Санкт-Петербурга були ледве заповнені наполовину…

У Києві Спірс поселилася в п’ятизірковому готелі в центрі міста. Причому сама собі вибрала його через Інтернет, а щоб сховатися від зайвих очей, винайняла цілий поверх. Там і жила разом із нареченим (а за сумісництвом – менеджером) Джейсоном Травіком. У перший же день після прильоту Брітні заманулося роздивитися місто і на чорному «кадиллаку» її привезли в центр. А тут почалось найцікавіше. Уявити тільки – людним Хрещатиком гуляє сама Брітні Спірс, а її не те що не впізнають, навіть не помічають! Двом охоронцям навіть напружуватись не довелось, адже ніхто з місцевих на зірку не накидався… Тож і оббігала Брітні всі дорогі бутіки в пафосному Пасажі, вибрала коханому парфуми, забігла в кондитерську, де поласувала кавою і тортом (а ще кажуть, що Спірс вічно на дієтах!), та й поїхала назад у готель. А вже звідти два дні – нікуди.

Марно чекали співачку в кількох нічних клубах, куди вона спочатку збиралась, відмінила Брітні й свою поїздку до Лаври. І скільки не чергували найбільш віддані фанати під готелем, отримати автограф від зірки (чи хоча б побачити її!) так нікому й не вдалось. Більше того – подейкують, Спірс відмовила в зустрічі навіть нашому Віталію Козловському, якого її ж менеджмент відібрав для «розігріву». Український мачо привіз співачці в готель букет білих троянд, але аудієнція так і не відбулася. Зате вже за лаштунками Палацу Спорту Віталію таки вдалося познайомитися зі світовою зіркою і сфотографуватися на пам’ять. Що називається, «теж хліб».

Що ж до самого концерту, то публіка біля Палацу почала збиратися ще з обіду. Найбільш активні фанати влаштовували танцювальні флеш-моби під пісні свого кумира, а ще в натовпі можна було побачити багатьох дівчаток у костюмах «під Брітні». Звісно, скандували де-не-де й ім’я співачки. О сьомій годині, коли мав розпочатися концерт, зал ще був напівпорожній, та й у те, що він буде заповнений цілком, не дуже-то й вірилось. Проте, як виявилося згодом, дарма – такого аншлагу Палац Спорту не бачив давно! Фан-зони та сектори були забиті практично вщент! Фанів не налякала навіть відчутна затримка концерту – після розігріву (Віталій Козловський чесно і відіграв свою півгодинну програму) виходу Брітні їм довелося чекати ще майже годину. На сцені навіть ввімкнули таймер, який відраховував хвилин до початку перформенсу.

І от нарешті – дочекалися. Світло гасне, у залі вереск, а високо з задньої частини сцени виїжджає королівський трон, на якому згори і спускається поп-діва. Звісно, у своєму улюбленому одязі – світлому боді, яке підкреслює всі вигини фігури Брітні. «Привіт, Києве! Як справи?» – англійською звертається Спірс до залу, а фани відповідають їй гучними криками. Одним словом, шоу вдалося з перших же хвилин. Хоча, звісно, не помітити фонограму, якою Брітні «годувала» глядачів практично весь концерт, було неможливо. Як і далеко не ідеальну фігуру Брітні – співачка вже давно не схожа на ту струнку дівчинку з хвостиками, яка колись милим голосом співала «Baby one more time». Зараз Спірс більше нагадує добротну «маму сімейства», яка чомусь складки на своєму тілі не ховає, а виставляє напоказ, бо ж спідня білизна замість концертних костюмів у гардеробі Брітні досі на почесному першому місці. Що ж до голосу – Спірс ніколи вокальними даними не вражала, скоріше вона бере глядачів своїм шоу, а його в Києві було вдосталь. Співачка і в клітці танцювала, і з танцівниками-«міліціонерами» активно «запалювала», і величезний корабель на сцену вивезла…

Апофеозом усього цього дійства можна сміливо назвати… стриптиз від Брітні для українця Стаса. Юнака для свого перформансу вибрала через Інтернет сама Спірс. За сценарієм концерту, хлопець мав відіграти роль такої собі жертви «фатальної жінки». Стасові зв’язали руки та посадили на стілець. І треба було бачити округлені очі та розгублену посмішку хлопця, коли перед ним почала звабливо вигинатися сама Брітні Спірс! Причому коли юнак бачив співачку в обличчя, то всім іншим глядачам довелось оцінювати її… п’яту точку, яку зірка, не соромлячись, демонструвала, вихиляючись перед Стасом. А потім ще й… осідлала хлопця, закинувши ноги йому на плечі!

Концерт тривав недовго – і двох годин не пройшло. Після виступу думки глядачів щодо нього розійшлись. «Заплатили по півтисячі за «фанеру»! – обурювались дві глядачки років по 25. – І старих хітів майже не було, а нові пісні мало хто взагалі знає». Багато нарікань викликали і форми співачки – мовляв, на фоні своїх танцівників вона виглядала просто смішно. А от моя колега порівняла Брітні з Крістіною Агілерою, яка виступала в Києві в 2008-му: «Агілера, звісно, співає в сто разів краще і «наживо», але в Брітні шоу було таке, що навіть видихнути було ніколи». Одним словом, на Спірс подивились, тепер чекаємо в гості Шакіру та Елтона Джона…

Яна Данилевська

Фото ТаблоID і PR-агентства «Дель Арте»