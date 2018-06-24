На ювілейному вечорі Богдана Ступку зробили індіанським вождем, а він грав джаз

Ювілейний вечір Богдана Ступки влаштували в театрі Франка через півтора місяця після дня народження актора – 70 років йому виповнилося ще наприкінці серпня, однак гучне святкування перенесли на початок жовтня. «Концерт №70» (так назвали дійство) затіяли у стилі джаз – старт йому дав сам ювіляр, який, сидячи за барабанною установкою, під акомпанемент джазового колективу видав пісню Луї Армстронга «Let my people go». «Своє творче життя я розпочинав із джазу – ходив на джазові концерти у Львові, – пояснив Богдан Сильвестрович. – Тим більше, все наше життя – суцільна імпровізація, а значить – усе наше життя – це джаз. Тож сьогодні будемо джазити!».

«Джаз від Ступки» розпочався розповідями з його дитинства та юності, а допомагали в цьому найближчі – так, на мотоциклі на сцену виїхав онук актора Дмитро, який зіграв свого дідуся в молодості. «Який то був для нас час! Я так викаблучував рок-н-ролл, що, здавалося, сам Елвіс Преслі втілювався в мене у ті хвилини!» – говорив зі сцени Дмитро – «Богдан».

Сам Ступка-старший це підтвердив: «Справді, за рок-н-ролл мене колись мало не вигнали з театральної студії. Ми з моєю колегою Наталкою якось затанцювали рок-н-ролл у Домі актора, а один актор вискочив і сказав: «Прєкратітє ето бєзобразіє!». І мене хотіли вигнати… А я таки дійсно тоді був стиляга, робив на голові кок, звужував штани… Та все обійшлось».

«Стилягою» на сцену вийшов і син Богдана Сильвестровича, Остап Ступка. Із балетом він завзято виконав джазову пісню зі словами: «Коли є Бодя – є надія», а тоді заступив на місце конферансьє. І став оголошувати привітання від друзів ювіляра. Щоправда, більшість із них передали лише відеопривітання, а приїхати не змогли. Так, з екрану Ступку вітали Галина Волчек, Костянтин Райкін, Валерій Золотухін, Леонід Ярмольник, Сергій Гармаш.Про останнього іменинник розповів цікаву історію: «Сергія я «всиновив» на зйомках фільму «Свої», тепер він називає мене «татом». Якось, пам’ятаю, ми з ним в унісон, голова до голови, на зйомках читали Шевченка «І мертвим, і живим…». На мене петербуржці тоді нормально дивилися, я все-таки українець, тож маю знати Шевченка, але щоб Гармаш, який живе в Москві, його знав напам’ять… А ми прочитали всю поему в унісон – і нам так аплодували!».

Не обійшлось без офіціозу – міністр культури Михайло Кулиняк зачитав ювіляру привітання від прем’єр-міністра Миколи Азарова, спікера Володимира Литвина та навіть від Президента Білорусі Олександра Лукашенка. Голова КМДА Олександр Попов трохи пожартував: «Мабуть, Гоголь колись написав «Тараса Бульбу» тільки для того, що колись цю роль зіграв Богдан Ступка», після чого на возі на сцену вивезли скульптуру іменинника в образі Бульби.

Розважив публіку Олег Скрипка, затягнувши пісню про Параску, в якої «синяя запаска». Хвацько танцюючи, Скрипка прямо під час пісні виніс на сцену квіти у вазі та вручив їх Ступці, припавши на одне коліно. Трішки романтики додав гурт «Пікардійська терція» піснею Володимира Івасюка «Відлуння твоїх кроків». А ностальгія захопила зал, коли на сцені показали коротенькі уривки з найвідоміших спектаклів за участю Ступки – «Король Лір», «Цар Едіп», «Дядя Ваня», «Украдене щастя», «Тев’є-Тевель»…

А потім ще й транслювали на екрані кадри з найвідоміших його фільмів – були тут «Білий птах із чорною відзнакою», «Право на любов», «Вогнем і мечем», «Тарас Бульба»…

Товариш ювіляра, грузинський режисер Роберт Стуруа презентував йому пляшку національної горілки – чачі. А після музичного номера скрипаля Ступка спробував і сам зіграти на скрипці, та так, що… порвав струну. «Бачте, я – як Паганіні!» – не розгубився іменинник. Чи не найефектнішим було вітання від артисток театру Франка, які влаштували на сцені справжній кабаре-джаз, та від їхніх колег сильної статі, які, перевдягнувшись в апачів, нарядили ювіляра… індіанським вождем. Ступка лише всміхався і підігрував. Закінчився концерт на душевній ноті – на сцену вийшли всі актори театру Франка та виконали пісню разом зі своїм худруком.

До речі, гучне шоу було профінансоване сином президента Віктором Януковичем та олігархом Дмитром Фірташем, про що Ступка сам наголосив зі сцени.

Яна Данилевська

Фото УНІАН