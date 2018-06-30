Мінкурортів Криму: Як нагадати українцям, що до Криму можна їздити і взимку?

Дорогою на IX Міжнародну туристичну виставку «Крим – цілий рік», що проходила 27-28 жовтня в Ялті, думка про зимовий відпочинок у Криму навіяла мені асоціацію з архаїчним анекдотом про «радощі» літнього відпочинку – спеку, гаряче пиво і коронуючу логічний ланцюжок фразу-вирок: «у відпустку підеш взимку».

Я чесно хотіла уявити, яка сила небесна змусила б когось із моїх друзів розпорядитися своїми дорогоцінними 7-14 днями зимового відпочинку, щоб спостерігати холодне море - навіть з вікна найзорянішого кримського готелю, але за свої гроші і все ж, взимку. І це з альтернативою, якщо перефразувати популярну пісню - сидіти в Борисполі і думати про пілота та його вкрай вдалу посадку «де-небудь у Парижі».

У виставці взяли участь 150 туристичних комплексів і здравниць Криму.

У МІНКУРОРТІВ КРИМУ МОРЕ ОПТИМІЗМУ І СТІЛЬКИ Ж ПЛАНІВ НА ЧОРНЕ МОРЕ

На IX Міжнародній туристичній виставці «Крим – цілий рік» в назвах численних круглих столів, мною читалося одне: у організаторів – Міністерства курортів та туризму і у Міністерства культури Автономної Республіки Крим море оптимізму і стільки ж планів на, власне, Чорне море. Вперше за 20 років тут зібралася команда, яка з непереможною завзятістю намагається довести, що саме взимку Крим стає курортом. Щоб своїм стійким бажанням оздоровитися в позасезон - і хворі, і здорові «розконсервували» санаторно-курортний комплекс півострова.

Реформування санаторно-курортного і туристичного комплексу Криму неможливе без зміни законодавчої бази.

Те, що крім кримської влади це комусь потрібно, підтвердили 150 туристичних комплексів і здравниць, що взяли участь у виставці.

Долучившись до роботи секцій, з`ясувалося, що в часи царської родини Романових відпочивати влітку в Криму було моветон, що серпень - найбезглуздіший для оздоровлення місяць у році, а захмарна ціна в санаторіях у літній сезон - питання виживання. У майбутньому стабілізувати адекватну цінову політику в санаторно-курортному комплексі допоможе рівномірний розподіл туристичних потоків до Криму. Якби це сталося взимку 2012-2013 рр.. - лікування харчування та проживання у кримських санаторіях обходилося б 30 доларів на день.

На виставці «Крим - цілий рік» пройшов ярмарок анімації.

КРИМ ПРЕТЕНДУЄ НА ЗВАННЯ СТОЛИЦІ КУРОРТІВ УКРАЇНИ

Обговорюючи можливості цілорічного санаторно-курортного лікування, міністр охорони здоров`я Криму Ігор Шпак підкреслив зв`язок іміджу здравниць з якістю надання послуг та приділив увагу претензіям щодо рівня сервісу і цін.

Міністр курортів і туризму Криму Георгій Писарєв заявив, що реформування санаторно-курортного і туристичного комплексу півострова неможливе без зміни законодавчої бази країни.

Для кримських здравниць найефективнішою є реклама на регіональних телеканалах.

Сьогодні за даними Міністерства туризму Криму, 80% туристичного потоку приймається в приватних маєтках. На початку 2011 року в Криму було зареєстровано 146 міні-готелів і 97 готелів. Після рейдів були виявлені ще 2240 міні-готелів.

У свою чергу, заступник міністра курортів і туризму Криму Олександр Лієв в коментарі УНІАН наголосив, що відтепер Крим претендує на звання столиці курортів України, тому X Міжнародна туристична виставка пройде під назвою «Україна – цілий рік». За словами Олександра Лієва в 2012 році в Ялті планується зібрати весь санаторно-курортний комплекс країни, при цьому зробити акцент на оздоровчих можливостях України.

Заступник міністра курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв

«В КРИМУ ДВА МІЖСЕЗОННЯ - ЦЕ СЕРПЕНЬ І СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ»

«Крим цілий рік» - по-вашому, це можливо?

Відбувся перший етап реформування туристичної виставки, нам вдалося відійти від іміджу ярмарку промислової та сільськогосподарської продукції. Тепер це туристична виставка з продажем картин, ярмарком анімації, кінопоказами та культурно-пізнавальними заходами - наприклад, вечір джазу.

Ми хочемо, щоб виставка стала всеукраїнською, з профілем санаторно-курортне лікування. В Україні немає схожих спеціалізованих виставок.

Крим - всесоюзна здравниця. У Криму близько 600 санаторіїв. Всі чомусь про це забули. Раніше у Крим приїжджали 8 млн. людей на рік, зараз - 6 млн. Але різниця не в кількості на рік, а в тому, як ця цифра розподіляється, і яка мета у цих людей. Раніше люди приїздили на 11 місяців на рік. Сьогодні Крим - пляж на 40 літніх днів.

Таких санаторно-курортних лікувальних факторів як в Криму - немає в жодному регіоні Чорного моря. Санаторно-курортне лікування у нас не прив`язане до сезону. Чи можна сказати, що людина в інвалідному візку має чекати серпня? Ні, звичайно. Крим має два міжсезоння, які не показані для санаторно-курортного лікування, ви здивуєтеся - це серпень і січень-лютий.

Яка середня вартість проживання, лікування та харчування в санаторіях Криму взимку, чи не завищена вона зараз?

Люди знають Крим улітку, пам`ятають літні ціни. Сьогодні середня ціна 200-240 грн. Вартість санаторно-курортного продукту, дешевше 30 доларів відіб’ється на якості. Продукт буде дешевшим, якщо він буде цілорічним. Якщо вдасться санаторіям привернути до себе увагу і встановити туристичні потоки цілий рік, то санаторно-курортне лікування з проживанням якості трьох зірок, коштуватиме близько 30 доларів - це буде середня ринково-обгрунтована цілорічна ціна з санаторно-курортним харчуванням, лікуванням та проживанням – за умови середнього завантаження цих санаторіїв.

В економіці Криму надходження від курортів становлять 6%. Необхідно розвивати сільськогосподарський комплекс, щоб годувати людей власними продуктами.

Мінтуризму Криму підтримає джазовий фестивальLive in Blue Bay.

На вечір джазу у Ялті запросили гітариста-віртуоза, який грає в техніці "теппінг" - Енвер Ізмайлов.

Експерт санаторно-курортної галузі Криму, голова правління ЗАТ «Золотий колос» (краща здравниця АР Крим за результатами 2010 року) Сергій Щоголєв

«ДЛЯ БАГАТЬОХ ХВОРИХ ПЕРЕБУВАННЯ В КРИМУ ВЛІТКУ ПРОТИПОКАЗАНО»

Як залучити українців до Криму в міжсезоння?

Я б не прив`язувався до терміну «міжсезоння», адже для лікування та профілактики багатьох захворювань, приїжджати до Криму необхідно саме з середини вересня по червень.

Крим ніколи не був пляжним курортом. Всі кримські пляжі штучно створені в наш час. Ще царська сім`я їздила в Крим не для купань. Жодного разу вони не були в Криму в липні або в серпні. Багатьом хворим з профільних для кримських здравниць захворювань перебування в Криму влітку просто протипоказано.

Сьогодні поїздки за здоров`ям замінилися поїздками за недорогим пляжним відпочинком.

Цього року Мінкурортів та туризму Криму ініціювало програму «Оксамитовий сезон у Криму - сезон здоров`я», оцініть її ефективність?

Восени представники міністерства курортів і туризму Криму, туроператорів і об`єктів розміщення відвідали 19 областей Росії, Україні та Білорусі. Я був у складі делегації. Ми зустрічалися з місцевими туроператорами, лікарями, представникам профспілок і нагадували їм, що не можна порівнювати відпочинок на пляжі і лікування у здравницях. Як можна порівняти купання в морі з повноцінним медичним лікуванням?!

І я думаю, якщо такі програми будуть повторюватися щороку - восени і навесні, люди стануть прислухатися. Лікарі замість пігулок будуть прописувати санаторно - курортне лікування, профспілки почнуть купувати путівки саме в осінньо-весняний сезон, що набагато корисніше і в два рази дешевше, туроператори знайдуть правильні аргументи, і будуть пропонувати туристам Крим оздоровчий або лікувальний, але не пляжний .

Ялта

«ЛІКУВАТИСЯ - У КРИМ, НАПИТИСЯ - ДО ТУРЕЧЧИНИ»

Зарубіжна система «все включено» (англ. all inclusive) прив`язує людину до території готелю: СПА, анімація - багатьох це влаштовує...

Люди колись зрозуміють, що Крим, на відміну від Туреччини і Єгипту, може підняти інваліда з коляски, вилікувати від безпліддя, вилікувати хронічний бронхіт або туберкульоз. Людина має розуміти, якщо він хоче оздоровитися - йому в Крим, якщо наїсться солодощів і напитися вина - йому до Туреччини. Практично цілий день шведська лінія, людина може в проміжках, під час або замість прийому їжі випити спиртного... Яке вже тут оздоровлення. Мені іноді здається, що all inclusive придумали лікарі гастроентерологи.

СПА по-турецьки або по-єгипетські - це басейни і масажі, це косметологія, але не лікування. У санаторіях Криму - це медичні та СПА-програми - від 2 до 21 дня. Разом із косметологічними послугами до програм входять оздоровлення організму, лікування захворювань за профілем здравниці. Для цього необхідні кваліфіковані лікарі і вузькі фахівці, яких у закордонних готелях просто немає.

Яка ваша думка щодо претензій українців з приводу дорогого та неякісного кримського сервісу?

Приблизно такі санаторно-курортні послуги як в Криму можуть надати, наприклад, Баден-Баден, Карлові Вари. Але це буде набагато дорожче.

Санаторно-курортні фактори, такі як у Криму є лише в кількох куточках світу. І тільки в Криму наші лікарі курортологи і фізіотерапевти мають більш ніж віковий досвід застосування цих факторів при лікуванні профільних захворювань.

З приводу якості. А ви спробуйте самостійно відпочити в Туреччині, Єгипті, Тунісі - точно такі ж отримаєте враження, як і від Криму дикуном ... Багато хто вважає що в Крим дешевше і краще їхати відпочивати дикуном, це далеко не так. Набагато вигідніше і спокійніше купувати путівки. Туроператори добре знають об`єкти розміщення, профілі захворювань, що лікуються в санаторіях і несуть відповідальність за якість наданих послуг.

Анна Горпинченко

Фото: Олександр Кір`яков