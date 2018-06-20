У «Парку Київська Русь» вшанували Нестора Літописця

9 листопада Україна святкує День української писемності та мови, і вшановує пам`ять Нестора Літописця - першого літописця, який описав історію нашої землі. Його «Повість минулих літ», на сьогоднішній день - перлина знань, з якої ми дізнаємося основи нашої історії, основи становлення нашої держави. Можна сказати, що це головна книга України та Східної Європи.

З боку нащадків величної спадщини оминути це свято було б несправедливо. Не оминув його і Центр культури та історії «Парк Київська Русь», суттю якого і є відтворення як архітектурного образу стародавнього Києва, так і атмосфери Київської Русі. Для Парку одним з головних завдань є популяризація культурної спадщини саме епохи Київської Русі, епохи, яку описує Нестор Літописець.

Працівник "Парку Київська Русь" у образі Нестора Літописця

Водночас для Парку Нестор Літописець є головним учителем – «гуру», знаннями якого ми користуємося і які покладені в основу створення нашого проекту і відтворення такого великого міста, як Стародавній Київ, його Дитинця в його історичному розмірі з його духовністю.

5 і 6 листопада в «Парку Київська Русь» пройшли заходи, мета яких - не забувати і нагадувати самим собі, що стовп Східної Європи - наше місто, наша земля, описана Нестором Літописцем у «Повісті минулих літ».

Для того, щоб зацікавити відвідувачів Парку цим святом, ми вшанували Нестора Літописця театралізованими постановами, інтерактивними діями. Щоб наші відвідувачі глибше занурилися в далеку епоху Київської Русі, стикнулися зі знаннями великого Нестора Літописця і на якусь частину своєї душі полюбили ще сильніше нашу історію, наші традиції. Також минулих вихідних у парку пройшли театралізовані вистави про Нестора, і дійства за участі глядачів в ігровій та пізнавальної формі.

Сам Нестор Літописець - один з історичних персонажів Парку - виписував грамоти. Звичайно, були й майстер-класи, в тому числі і зі слов`янської каліграфії. Все це робиться для того, щоб відвідувачі Парку пішли з розумінням історії і знаннями про Нестора. Ми намагаємося прищепити любов до знань, до первинних знань.

Для нас День української писемності та мови - свято подвійно примітне, оскільки наступного року Україна буде вшановувати дві великих дати - 1150-річчя утворення держави Київська Русь та 1130-річчя Києва як столиці Східної Європи. Навколо цих дат у «Парку Київська Русь» - у стародавньому Дитинці Києва, який ми відтворюємо, розгорнеться низка заходів. Весь наступний рік буде спрямований на вшанування цих дат, отже, ми максимально відобразимо всі події, які передували створенню Києва, і всі наступні події. 2012 рік буде направлений на популяризацію нашої історії, величі наших пращурів, серед жителів України і всього світу. В основу всіх цих вшанувань буде покладена «Повість минулих літ» Нестора Літописця. Саме тому це свято для нас - підготовка до наступного року, навіть старт наступного року, тому що без «Повісті минулих літ» не було б і тієї історії, на якій навчаються наші діти і на якій стоїть наша земля, тобто це історичне коріння наших знань, нашої національної ідеї.

Загалом-то, саме ця повість заклала право нашої держави на те, щоб стояти в лідерах засновників людської цивілізації, право бути багатими і щасливими - в нас це закладено, в нашій історії.

Ця дата, якщо розцінювати її за значимістю і впливу на майбутнє нашої країни, нашого народу, вона, напевно, стоїть в числі перших, тому що, як говориться в Біблії, спочатку було Слово. Так і на початку історії нашої держави було Слово, яке відобразив Нестор Літописець. І власне кажучи, на цьому Слові будувалися в минулому, будуються сьогодні і будуть вибудовуватися в майбутньому всі наші відносини всередині країни і з усім зовнішнім світом. Це базова цеглинка, фундамент, основа основ наших знань у питаннях самоідентифікації.

Президент "Парку Київська Русь" Володимир Янченко



