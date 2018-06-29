Книжка року-2011 – „Катерина Білокур”

Всеукраїнський рейтинг „Книжка року” підбив підсумки на книжковому ярмарку „Медвін”.

У Києві відкрився новорічний книжковий ярмарок „Медвін”, цього разу не біля метро „Олімпійська”, як зазвичай, а в „Експоплазі” на Нивках. Утім, трохи далеченьке місце проведення не розлякало відвідувачів, а, схоже, навіть навпаки: біля стендів видавництв було досить багато відвідувачів. Відкриття вели брати Капранови, виступаючі пов’язували стрічками символічний дідух, а серед офіціозних виступів вирізнявся хіба що спіч політолога Костя Бондаренка, котрий сказав, що українській книжці було би бажано отримати такі ж пільги від держави, „як, наприклад, у Білорусі”. У контексті загальновідомого, зумовленого державними стараннями й „пільгами” становища національної культури в Білорусі ці слова виглядали як знущання.

Та головною подією першого дня „Медвіна” стало нагородження лауреатів всеукраїнського рейтингу „Книжка року”. Ведучими церемонії була тележурналістка Оксана Шпортько та її колега з газети „Літературна Україна” Станіслав Бондаренко, знайомий багатьом відвідувачам літературних заходів у Києві. Він регулярно дивував присутніх жартами на кшталт „ККР (Костянтин Костянтинович Родик) краще, ніж РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия)” та трубними вигуками на честь переможців.

Порівняно з попередніми роками, у процедурі нагородження відбулося дві зміни. По-перше, до переможців у кожній номінації додалася спеціальна відзнака Президента рейтингу. По-друге, у перервах між оголошеннями результатів, замість співаків, на сцену тепер виходили моделі з колекціями українських молодих дизайнерів одягу. Напевно, нинішній підхід усе-таки цікавіший. Присутні побачили „лоскутну” колекцію „Life for freedom” Альони Цимбал, „Какао не для нього” Мирослави Єрмакової з кавового кольору суконьками і білими хутряними вставками, а також найбільш експериментальну колекцію „Діти ночі” Антоніни Кравцової.

Гран-прі рейтингу отримав двотомник „Катерина Білокур” від „Родоводу”. У ньому – і репродукції творів мисткині, й статті про її творчість сучасних українських діячів культури. Кращою книжковою серією року визнали „Світові бестселери українською” від „Клубу сімейного дозвілля”. Видавничий імідж року (видавництво, що набрало найбільше балів у сукупності в різних номінаціях) – „Темпора”.

А ось кого експерти визначили переможцями у номінаціях.

Номінація «ХРЕСТОМАТІЯ»

Художня класика

Пересопницьке Євангеліє 1556-1561: Дослідження.Транслітерований текст. Словопокажчик. - К.: Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського.

Літературознавство

Юрій БАРАБАШ. Просторінь Шевченкового слова. «Бібліотека ЛітАкцент у». - К.: Темпора.

Критика /біографії / мемуари

Архів Розстріляного Відродження. Матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років. -К.: Смолоскип.

Номінація«КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО»

Сучасна українськапроза / есеїстка

Тарас ПРОХАСЬКО. БотакЄ. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ.

Жанрова література

Василь КОЖЕЛЯНКО. Ефіопська січ. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ.

Сучасна зарубіжна проза

Стівен КІНҐ. Під куполом. Сер. «Світові бестселери українською». -Х.: Книжковий «Клуб сімейного дозвілля».

Сучасна поезія

Ліна КОСТЕНКО. Річка Геракліта. - К.: Либідь.

Номінація«СОФІЯ»

Зарубіжна гуманітаристика

Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Том другий.- К.: Дух і Літера.

Українська гуманітаристика

Іван ДЗЮБА. Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХІХ століття до українофобів початку століття ХХІ. - К.: Києво-Могилянська академія.

Номінація«МИНУВШИНА»

Популярні видання/ історична есеїстика

Ярослав ДАШКЕВИЧ. «Учи неложними устами сказати правду»: історична есеїстика. - К.: Темпора.

Дослідження / документи

«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладання).- Л.: Світ.

Біографії /мемуари

Сергій ПЛОХІЙ. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. - К.:Критика.

Номінація«ОБРІЇ»

Науково-популярна література

Владимир СПИВАКОВСКИЙ. Образовательный взрыв. - К.: Гранд-Экспо.

Спеціальна література

Богдан ЧЕРКЕС, Світлана ЛІНДА. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ - початок ХХІ століть. - Л.: Львівська політехніка.

Енциклопедичні та довідкові видання

Історичний атлас України. Найдавніше минуле, Русь (Київська держава, Галицько-Волинська держава). - К.: Мапа.

Номінація «ДИТЯЧЕ СВЯТО»

Твори для малечі

Мар´яна САВКА. Казка про Старого Лева. - Л.: Видавництво Старого Лева.

Твори для середніх і старших школярів

Володимир РУТКІВСЬКИЙ. Сині Води. Книга 1-2. - К.: Прудкий равлик; Темпора.

Розвиваюча та пізнавальна література

В.ЛЕВИЦЬКА, Т.КАТІНА. Тарас Шевченко і я; Степан Бандера і я; Г.РУЧАЙ. Іван Мазепа ія; М.ГОРЯНИЧ. Леся Українка і я; Княгиня Ольга і я. Серія «12 балів». - К.: Зелений пес.

Номінація «ВІЗИТІВКА»

Мистецтво

Катерина Білокур. Мистецька заповідь; Мистецтво народне, наївне чи високе? - К.: Родовід.

Етнологія / фольклор

Віра ЗАЙЧЕНКО. Вишивка Чернігівщини. - К.: Родовід.

Краєзнавча і туристична література

В.ЗАБУДЬКО, И.КИРЖНЕР, А.ХИЛЬКОВСКИЙ. Привет из Харькова. Альбом-каталог 1897–1918 гг. – Х.: Колорит.

А закінчилась урочистість своєрідним перфоменсом. Між собою „змагалися” два танцювальні колективи: почергово один виконував сучасні танці, другий – українські народні. Що це мало означати, лишилося на розсуд глядачів, але принаймні вийшло досить динамічно. Тим часом книжковий ярмарок триває, повну його програму можна побачити на сайті „Буквоїд”.

Як стало відомо, видавництво "Зелений Пес" відмовилося від отриманої премії у номінації "дитяче свято", мотивуючи це тим, що брати Капранови є одними з організаторів книжкового ярмарку, а отже присудження їм перемоги може справляти враження непрозорості.

Олег Коцарев