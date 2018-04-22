Естетік Ед’юкейшн показали себе на рок-фестивалі «Сігет»

На рок-фестивалі «Сігет» цього року від України було два представники – гурт «Танок на майдані Конго» та українська англомовна група «Естетік Ед’юкейшн», учасники якої водночас є DJUICE-експертами з музики.

На жаль, виступ “естетіків” збігся в часі з виступом російської рок-групи «Ленінград», яка єдина представляла Росію на «Сігеті», і народу прийшло, м’яко кажучи, мало.

Але самі учасники гурту зовсім не розчаровані, а навпаки. Наприклад, соліст Естетік Ед’юкейшн Луї Франк каже, що у найвизначніших артистів світу саме так і було: «спочатку приходять 100 чоловік, а потім кілька тисяч». Але, як сказав Луї Франк, найголовніше було те, що ті люди, котрі прийшли, добули до кінця, а це означає, що їм сподобалося, це вже великий успіх.

Ще один учасник гурту Естетік Ед’юкейшн, прекрасний клавішник Діма Шуров каже, що вони не приїхали на «Сігет» «зібрати повний Wan2Stage, чи ще щось, а приїхали просто побути більше разом, як група».

Також поділився радістю, що вони дуже подружилися з Яндером Боєм (відомий угорський співак Yonder Boy), який напередодні виступу репетирував з «естетіками» і від якого отримали «хорошу критику»:

- Яндер Бой сказав, що Естетік Ед’юкейшн – поєднання енергійного американського року й широкої слов’янської душі, й що ми повинні продовжувати працювати в тому ж дусі.

Юрій Хусточка – бас-гітарист «Естетік Ед’юкейшн» теж не розчарувався, що прийшло так мало людей. Каже, що люди здебільшого їдуть на «Сігет» не послухати музику, а просто відчути роковий дух, «повалятися непритомним під деревом, прокинутися і подумати: «де я?». Ось власне за чим сюди і їдуть».

Ксеня Лесів, фото Кирила Кислякова