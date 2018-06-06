Кохання як драма, комедія та анекдот

Воістину всевладною є любов. Які викрутаси вона виробляє з людьми, утворюючи трикутники, а часом і складніші геометричні фігури – розповідають чергові прем’єри у столичних театрах.

ЩАСТЯ ВКРАЛИ В УСІХ

Своє бачення драми Івана Франка «Украдене щастя» представили в Муніципальному театрі «Київ». Нова постановка режисера Миколи Яремківа руйнує певні стереотипи, хоч і не дисонує з класичним першоджерелом.

Провідною думкою цієї версії є та, що у безвиході перебувають усі троє головних героїв: тут немає правих і винуватців, бо щастя вкрадено в кожного з них.

Чи не найбільш переосмисленим є образ Миколи Задорожного. Ми звикли бачити його немолодим, змученим обставинами чоловіком. А в цій виставі Микола – людина з тонкою організацією душі, загостреним відчуттям справедливості й не тільки власного, а й чужого болю.

У сценографії вистави немає наголосу на місце дії – прикарпатський регіон, хоч деякі стилізовані предмети побуту та одяг персонажів нагадують про бойківське село. Та все ж постановники не заглиблюються в етнографізм. Вони говорять про глобальну проблему людства – вічний пошук щастя.

У виставі зайняті актори Наталія Морозова, Олексій Нежурко, Дмитро Лінартович, Петро Сова та інші.

МІСЯЦЬ НА СЕЛІ ПРИНІС ДУШЕВНИЙ БІЛЬ…

Штампи властиві й іншому класичному твору – п’єсі Івана Тургенєва «Місяць на селі». Такої думки дотримується режисер Андрій Білоус і пропонує глядачам власне бачення цього заплутаного сюжету у виставі «Вище благо на світі…», втіленій на сцені Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Історія адюльтеру немолодої (за поняттями ХІХ століття) дами – 29-річної Наталії Петрівни до 21-річного красеня, вчителя Беляєва, збагачується новими барвами й підтекстами. Зокрема, режисер вважає, що всі персонажі у спектаклі є головними, оскільки привносять важливі теми – внутрішня свобода, старість (не вікова, а емоційна), а також фізичний потяг, самопожертва, помста…

У центрі ж драматичної історії – пристрасть, що, наче повінь, здатна знищити усталені закони родинного життя, зруйнувати світ власний і близьких людей. Внаслідок її магічної дії чудове літо на селі принесло важкі чуттєві випробування й душевний біль. Зцілення можливе, та чи можлива взаємність у коханні?..

Ролі у виставі виконують народна артистка України Неоніла Білецька, заслужені артисти Микола Боклан, Петро Миронов, Тамара Кибальникова, Ірина Мельник, Лев Сомов, артисти Михайло Кукуюк, Ольга Масленникова, Олександр Кобзар…

КРИЗА - ВОНА Й У СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ КРИЗА…

Безладдя, засилля злодійства, шахрайства, занепад моралі… Думаєте, йдеться про наш час? Аж ніяк. Сценічна дія нової вистави Національного театру російської драми імені Лесі Українки «Вісім рядків про властивості пристрасті» (за мотивами п’єси Вільяма Шекспіра «Міра за міру») відбувається у ХУІІ столітті. А місцем дії є Відень.

А спричинила цю, кажучи сучасною мовою, суспільну кризу, слабка влада Герцога. Він картає себе за те, що «дав народу волю», а утопія свободи скінчилася загальною розпустою. Виправити становище правитель доручає Анджело – знавцю законів, який має славу непідкупного і справедливого судді.

Але ж…в усі епохи влада ставала найбільшою спокусою, не піддатися якій міг хіба що хтось сталевий… Тож недаремно завбачливий Герцог залишає за собою право під виглядом ченця підглядати за вчинками наступника.

У цій цинічній комедії, котра більш скидається на трагікомедію, панує суміш стилів – низького й високого. Тому поряд із фривольними жартами й сороміцькими піснями тут розігруються гострі конфлікти на теми бруду у владі й моральної стійкості людини.

А те, що в будь-якій ситуації багато залежить від вибору кожного з нас, засвідчує приклад героїні вистави Ізабелли, яка попри небезпеку не захотіла віддатися без кохання намісникові Анджело і…зіпсувала йому кар’єру.

У виставі режисера Леоніда Остропольського глядачі зустрінуться з акторами Олегом Треповським , Олегом Комаровим, Дмитром Савченком, Сергієм Озіряним, Ганною Артеменко, Ніною Ніжерадзе та іншими.

ТРИ ІСТОРІЇ ПРО ЗРАДУ

Подружня зрада. Про неї складено багато віршів, поем і…анекдотів. «Три анекдоти на одну тему» - таку назву має комедія-детектив, утілена на сцені Нового українського театру.

Вистава створена за оповіданнями «Лови» Панаса Мирного, «Хористка» Антона Чехова і «Страх» Стефана Цвейга. Тож про любовні пристрасті вам розкажуть мовою гумору, іронії та загадкового детектива.

Режисер-постановник спектаклю – Віталій Кіно. Ролі виконують: Аліса Гур’єва, Єгор Снігир, Ірина Сівацька, Олексій Грудій, Поліна Кіно та інші.

Тетяна Кроп