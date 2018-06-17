Захист Пейзажної алеї: виступи, креативний синій кіт, зелений дим, музика і скандали з політиками



Зранку 17 березня в Києві відбулась акція на захист знаменитої Пейзажної алеї – куточок верхнього міста з клумбами й невеличкими забавними скульптурами на зразок Маленького принца чи Синіх котів, що став за останні роки однією з неодмінних пам’яток столиці, хоче забудувати Міністерство закордонних справ і вже отримало на це судовий дозвіл.

На мітинг «Захистимо пейзажну алею від забудови!» люди змобілізувалися в однойменних групах соціальних мереж Facebook і ВКонтакті. Перед початком до участі зголосилися понад 1200 осіб, реально на мітинг прийшло менше людей, орієнтовно кількасот.

Інтриги акції додало те, що відколи про неї стало відомо в інтернеті, до захисту Пейзажної алеї долучилися неочікувані сили – голова КМДА Олександр Попов і політична партія «Фронт змін». Вони призначили свої виступи на той самий час, що й активісти з Facebook. Останні звинуватили політиків у використанні проблем київського публічного простору задля виборчого піару. І, як показали події 17 березня, підстави для таких звинувачень були: Попов перед початком акції символічно висадив на алеї трохи нових дерев (їх іще довго знімало телебачення) і зробив не надто конкретні обіцянки не віддавати алею під забудову Міністерству http://www.unian.net/ukr/news/492368-popov-ne-zbiraetsya-viddavati-mzs-peyzajnu-aleyu.html, а «Фронт змін» заставив усе своїми прапорами та агітаційними наметами.



Утім, більшість людей прийшли таки на «фесйбуківську» акцію. Громадські активісти, митці, мешканці району виступали з вимогою зберегти Пейзажну алею. Дехто вдягав паперові маски Олександра Попова, Арсенія Яценюка та міністра Анатолія Грищенка. Їх занесли на «алею ганьби». Також захисники алеї начіпляли на свій одяг і речі зображення синього кота – цей фантастичний звір став символом акції. А потенційно він може виявитися вдалим візуальним образом і для ширших громадянських кампаній.



По-своєму висловились на захист «Пейзажки» музиканти з групи «Top Orchestra». Вони розташувалися за десяток метрів від головного зібрання й заграли палкі південні мелодії. Навколо відразу зійшлося багато учасників акції й почалися танці. Долучилися до мітингу й праві активісти, частину з них ЗМІ ідентифікували як прихильників «Свободи», інших очевидці називають учасниками більш радикальних утворень. Вони окремо вигукували власні гасла й запустили над алеєю зелений дим. Між правими й «фейсбуківцями» виникла перепалка, яка ледь не переросла в сутичку, втім, скоро всі заспокоїлися. Так само виникали конфліктні ситуації й з активістами «Фронту змін» – їх звинуватили в спробах силою забрати мікрофон і в знищенні одного з плакатів.

У цілому, отже, акція на захист Пейзажної алеї відбулась у форматі радше такого собі віча, а не стандартного мітингу. Відбулася креативно і помітно – принаймні стиха «Пейзажку» вже не знести. Вона засвідчила увагу до проблем забудови міського публічного простору з боку інтелектуалів, активістів, медійників, навіть політиків, але й пасивність пересічних киян. Організатори, звісно, можуть небезпідставно пишатися, що зібрали за півтори години 527 підписів під петицією з вимогою до МЗС відмовитися від цієї земельної ділянки та до КМДА повернути її до власності громади Києва й присвоїти статус парку. Але те, що в теплий, сонячний вихідний день на захист настільки знакового місця не прийшло й тисячі городян, безумовно, залишає прикре враження: за таких умов забудовники можуть діяти майже безкарно, хіба що тактично відступати у найбільш резонансних випадках.

Олег Коцарев

Фото сайту maidan.org.ua