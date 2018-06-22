«Сімейні читання» в Севастополі: журнали «про найголовніше» взялися посунути глянець

Для поціновувачів якісної публіцистики добра новина - у боротьбу за українських читачів вступили відразу декілька провідних православних видань: журнал для сімейного читання «Фамилия», молодіжний журнал «Отрок.ua», журнал для тих, хто має сумнів «Фома в Украине», журнал для думаючих «Лоза», дитячі журнали «Лесенка» і «Капельки», а також інтернет-портал «Православіє в Україні».

Журнали, більшістю молоді, але кращі в спектрі церковної періодики на сьогодні, вже здобули зацікавленість і любов православних читачів. Проекти є просвітницькими, некомерційними, журнали видаються, на пожертви і тому не мали широкої реклами.

Виставка-ярмарок журналів на Приморському бульварі.

Сьогодні православний глянець популярний і відомий вузькому колу, але майже зовсім незнайомий світському читачеві. Більшість українців не має чіткого уявлення про віру, Церкву і духовне життя. Якийсь час видавці придивлялися до очікувань, потреб і шукань "мирського люду", працюючи над привабливістю журналів, насичуючи їх цікавими статтями та фото.

Роздуми відомих акторів і музикантів про віру, розповіді про історію християнських свят і про святих - все це викликає у людей щирий інтерес.

Людська потреба у якісному чтиві надала оптимізму і православні видання обрали стратегію просування на ринку світських ЗМІ.

Розуміючи, що ніша якісної духовної літератури унікальна, але поки мало відома світському читачеві, видавці об`єднали свої зусилля в рамках Всеукраїнського фестивалю «Сімейні читання». Заходи відбуваються у великих містах України і перетворюються на міське свято. Перший такий фестиваль відбувся у Вінниці, в лютому цього року.

Другим містом, що відвідали «Сімейні читання», став Севастополь. 20 травня, в рамках міського свята, присвяченого дню народження царя Миколи II (за традицією відзначається у Севастополі. - УНІАН), городянам презентували православні видання.

Святкова програма у Севастополі, в театрі під відкритим небом: парад презентацій журналів і творчі зустрічі.

Ініціатори проведення фестивалю - журнали «Отрок.ua» і «Фамилия» обрали Севастополь не випадково - читацька аудиторія в місті особлива, тут знають і пам`ятають історію, у багатьох патріотизм і любов до батьківщини в крові, проявляються яскраво і безпосередньо в усьому, і в ставленні до світу теж. Програму севастопольських «Сімейних читань» побудували з урахуванням побажань її мешканців. Але, як зауважили самі організатори, саме нагальна потреба говорити сьогодні про вічні цінності - любов, сім`ю, дружбу, вірність, про зв`язок людини з іншими людьми і Богом, визначила формат фестивалю.

Презентація провідних православних журналів відбулася на прикордонному кораблі ВМС України «Гетьман Сагайдачний».



У свою чергу, делегації видавців подарували незабутню екскурсію по військовому кораблю.

Чималу турботу про учасників «Сімейних читань» взяло Севастопольське благочиння УПЦ: екскурсії на легендарну 35-ю батарею і по древньому Херсонесу подарували справді незабутні емоції. Багато про що з побаченого і почутого редактори, напевно, розкажуть своїм читачам.

Фестиваль на набережній біля моря - це особливий настрій, радість і дух романтики.

Але все ж повернемося до головних подій - основні заходи фестивалю проходили в «Будинку Москви» і на Приморському бульварі, де шеф-редактори провідних православних журналів презентувати свої видання читачам.

«Сімейні читання» відкрилися в "Будинку Москви" презентаційною програмою для церковних і світських організацій, громадських діячів та преси.

Глава Синодального відділу у справах молоді Української Православної Церкви єпископ Обухівський Іона (Черепанов) (він же - головний редактор журналу «Отрок.ua». - УНІАН), під керівництвом якого здійснюється проект, нагадав севастопольцям про важливість християнських цінностей в кожній родині. Він заявив про необхідність популяризації православних журналів, яких в Україні випускається вже досить багато, але вони ще залишаються маловідомими світському читачеві.

Благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта зазначив, що знайомство з православними журналами допоможе людям, які роблять свої перші кроки у вірі.

Директор «Сімейних читань» Марина Богданова, звернула увагу на незабутній настрій свята, адже погода піднесла свої сюрпризи і фестиваль православних журналів проходив, часом, під проливним дощем.

«З одного боку, специфіка фестивалю - журнали, прапорці мокнуть, дощ заважає. З іншого - це таке відчуття свята. Люди підходять і кажуть: «Господь дощ послав», «ми так довго на дощ чекали", «дощ - це до радості» ... І ця радість у дивний спосіб передається один до одного», - помітила Марина Богданова.

Гості свята уважно дивляться презентацією журналів.

На її думку, фестиваль «Сімейні читання» наблизив читачів, видавців і авторів один до одного, а сам захід перетворився на красиву, продуктивну форму діалогу.

Севастопольці розглядали видання і не втрачали можливості поспілкуватися з головними редакторами.

Адже журнали призначені для різних вікових груп - дорослих, дітей і підлітків, цікаві кожній родині, де намагаються зберігати любов і довіру, де дбають про виховання дітей.

Головний редактор журналу «Фамилия» Наталія Горшкова підкреслила необхідність спілкування з читачами «за рамками» журналу. «Нам важливо почути вашу думку, побачити вас», - сказала вона.

Презентуючи молодіжний журнал «Отрок.ua», ігумен Валеріан (Головченко) - один з керівників молодіжного руху «Молодість небайдужа», що діє при Іонинському монастирі, говорив про те, як важливо привчати дітей до відповідальності.

«Поголовна безвідповідальність - візитівка нашого покоління. Нам ставлять незручні питання. Нам потрібно не боятися відповідати на них», - вважає отець Валеріан.

Головний редактор журналу «Фома в Украине» Антон Нікітін розповів про те, що видання «Фома» виходить в Росії вже 17 років, а з квітня цього року видається і в Україні. «Фома в Украине» - співрозмовник віруючих і тих, хто має сумнів. Це журнал про красу православ`я, про творіння і подвиг. Життя людини не закінчується земним існуванням, ми всі повинні робити набагато більше», - вважає Антон Нікітін.

Журнал «Фома в Украине» заявив про себе напередодні Фоминого тижня і для багатьох став великоднім подарунком.



Головний редактор журналу «Лоза» Тетяна Горячова говорила про те, що видавці православних журналів вкладають в кожен номер частку своєї душі.

«Герої публікацій - українці, які несуть красу віри, і прагнуть перенести любов до Бога в людські серця», - сказала вона.

Головний редактор журналу «Капельки» священик Сергій Бєлянов, аналізуючи ринок сучасної дитячої літератури, вважає важливим замислитися над духовною безпекою дітей.

«Дітям не можна говорити: «Це не треба читати!». Треба щось дати натомість», - каже отець Сергій.

Організатори фестивалю зазначили, що робили ставку на вільний характер відвідування заходу - подія відбувалася в центральній частині міста і зібрала аудиторію людей небайдужих до питань духовності: хто зазирнув на хвилинку, а хто мужньо просидів під парасолькою від початку до кінця. Більшість гостей фестивалю йшли додому зі свіжою підборкою розумного та доброго глянцу.

Після концерту на Приморському бульварі відбувся бал.

За традицією, 20 травня в Севастополі святкують день народження страстотерпця царя Миколи II.

*** Фестиваль «Сімейні читання» проходить з благословення предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Київського і всієї України Володимира.

Майже всі видання, що взяли участь у фестивалі, стали цього року лауреатами V Фестивалю ЗМІ православних у Донецьку. «Отрок.ua» був відзначений за відроджену в цьому році україномовну друковану версію видання; «Капельки» - за «активну присутність у медіапросторі України», «Фома» - за «початок місіонерського шляху Україною»; видавці «Лози» і «Лесенки» - видавничий дім «Бердянськ православний» - за професіоналізм і стійкість у створенні православних журналів.

Анна Горпинченко

Фото - організаторів та сайту "Горожане Севастополя".









