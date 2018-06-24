Барвистий привіт з Італії

30 травня у виставкових площах Центрального будинку художника відкрилася виставка італійського живопису і графіки «Кольорові послання з Італії». Оскільки виставка – частина більшого проекту днів італійської культури, у її презентації взяв участь посол Італійської республіки Фабріціо Романо. А також президент Торговельно-Промислової палати Італії в Україні Мауріціо Карневале. У Палаті саме нещодавно відкрили відділ культури, і можна сподіватися, що італійських мистецьких подій у нас побільшає.

У «Кольоровому посланні» можна побачити картини п’ятнадцяти сучасних художників. Той, хто чекає від експозиції підтвердження класичного реноме італійського мистецтва, буде розчарований. Так само не варто розраховувати побачити там радикальне контемпорері. Виставка загалом досить поміркована і представляє досить різні напрямки, настрої й естетики.

Ось Роберто Ґвадалупі – його твори являють собою ледь нерівні міські безлюдні пейзажі у химерних однотонних гамах із одночасно фотографічним та гравюрним присмаком. Чіро Палумбо представляє трохи сюрреалістичні, театралізовані краєвиди, чи не найбільш «італійські» у пересічно-екзотичному розумінні (кипариси, скелі, море…).



Стефано Пулео пише ніби сучасні варіації Матісса чи італійські відгуки на його творчість. У цьому переконує і колір, і композиція, й обриси. Але – що дивно – виходить зовсім навіть мило. Також досить симпатичні краєвиди Родольфо Тоніна тонуть у плямах кольорів, які здаються плямами світла, та в цілих масивах барви. Картини Вітторіо Варре наповнені чи то нефігуративними абстрактними композиціями, чи то закрученими архетипними знаками, це на вибір глядача. А, наприклад, Марія Крістіна Конті «пригощає» цілим карнавалом яскравих кольорових «бризок»… Хоча в цілому колористика «Послання з Італії» не аж така й південно-вибухова. Що не зменшує її цікавості й пізнавальності.

Тим часом Дні італійської культури в Україні тривають. 2 червня о 19 годині в Андріївській церкві відбудеться концерт Жіночого хору Міністерства закордонних справ Італії. А 7 червня о 16-00 у Національній академії мистецтв України відкриється фотовиставка Луки Бракалі «Екосистеми» - ефектні й загадкові знімки любителя мандрів.



Микола Третяк