Ірпінські світанки

17-21 вересня в Ірпінському будинку творчості проходила Всеукраїнська нарада молодих літераторів. Усього в нараді взяли участь 28 поетів і прозаїків з різних куточків України. Хоча, безперечно, їх могло бути значно більше, якби це дозволили фінанси, що їх виділяє щороку на проведення наради Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту…

А втім, і за це варто висловити нашій державі щиросердне «дякую». Адже захід відбувся. І відбувся - на всі сто!

Програма цьогорічної наради молодих літераторів була достатньо насиченою і цікавою. Насамперед – традиційні творчі семінари у двох групах поетів й одній групі прозаїків. Поетичні майстер-класи вели Василь Герасим’юк, Леонід Талалай, Іван Андрусяк та Ігор Павлюк, прозовий – Василь Портяк та Анатолій Гай.

Вечорами і теплими вересневими ночами учасники наради читали одне одному свої поезії по альтанках, біля багаття, у легендарній камінній залі, де колись сиділи класики української літератури. Дискутували на різноманітні теми, ділилися інформацією про роботу обласних літстудій та об’єднань, жартували, співали давніх і вічних українських народних пісень.

Були також цікаві й корисні зустрічі. Наприклад, з видавцем і головним редактором найбільшого поетичного сайту poezia.org Миколою Кротенком, з директором видавництва «Смолоскип» Ростиславом Семківим, з ініціаторами проекту «Інша література», письменниками Борисом Гуменюком та Сергієм Пантюком, з відомими прозаїками, поетами, перекладачами та журналістами - Юрієм Завгороднім, Ніною Гнатюк, Наталією Клименко, Анатолієм Мойсієнком, Василем Довжиком, Сергієм Пономаренком, Ніною Шаварською, а також з представниками покоління «двотисячників», які вже встигли заявити про себе в літературі - Оленою Степаненко, Богданом-Олегом Горобчуком, Тетяною Винник, Олесею Мудрак.

Цьогорічна ірпінська нарада відкрила багато нових імен. Їх варто назвати й запам’ятати, адже в них, у цих іменах – майбутнє літературної України. Потужне і розмаїте. Отже…

Галина Бабак (поезія, Харківщина), Оксана Барбак (поезія, Вінниччина), Арсен Барзелович (поезія і проза, Львівщина), Тетяна Бондар (поезія, Волинь), Тарас Ващук (проза, Закарпаття), Юлія Гладир (поезія, Кіровоградщина), Ярослав Голодюк (поезія, Івано-Франківщина), Сергій Горбатенко (поезія, Донеччина), Надія Горденко (проза, Одещина), Геннадій Горовий (поезія, Київщина), Юхим Дишкант (поезія, Тернопільщина), Ельвіра Загурська (поезія, Хмельниччина), Олена Задорожна (поезія, Полтавщина), Ірина Зеленько (поезія, Черкащина), Яна Климентовська (поезія, Рівненщина), Ганна Клоновець (проза, Чернігівщина), Олена Кобчінська (поезія, Київ), Олег Левченко (поезія, Житомирщина), Юлія Москалюк (поезія, Вінниччина), Оксана Пухонська (поезія, Тернопільщина), Марія Семашина (поезія, АР Крим), Римма Табунщикова (поезія, Луганщина), Наталя Федько (поезія, Дніпропетровщина), Ірина Хорошевська (поезія, Луганщина), Дмитро чистяк (поезія і переклади, Київ), Наталя Шатохіна (поезія і проза, Донеччина), Дмитро Штофель (поезія, Вінниччина), Ольга Якуба (проза, Львівщина).

В останній день наради молоді автори мали чудову нагоду побачити історичні місця столиці, а також відвідати два найбільші літературні музеї Києва. І, нарешті, заключний акорд наради – поетичний вечір учасників у Національному музеї Тараса Шевченка «Молода муза», в рамках вже традиційних «літературних п’ятниць» музею.

Звісно ж, самого лише таланту недостатньо, аби утвердити себе в письменстві. Молоді семінаристи, дякувати Богові, свідомі цієї простої істини. Отже, хочеться побажати їм наполегливості, терпіння і великої роботи над собою, над Словом. І нехай кожен із них крізь усе життя найтеплішим спомином пронесе у своєму серці таємничі ірпінські ночі й чисті ірпінські світанки.

Анна Багряна