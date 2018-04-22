Новий альбом ”Спасибі” Земфіра презентувала в ангарі

Майже просто неба - в ангарі, розписаному граффіті, - Земфіра презентувала дванадцять нових композицій з альбому «Спасибі».

Перша частина концерту відбулася майже в цілковитій тиші, яка переривалася бурхливими аплодисментами між піснями й короткими фразами, які співачка кидала в залу.

«Так дивно співати в тиші. Чекаєш якоїсь каверзи. Це презентація, і ми дуже хвилюємося», - говорила вона.

Тишина пояснювалася ще і тим, що про альбом «Спасибі» публіці майже нічого не було відомо: ніхто не знав ні текстів пісень, ні навіть їх назв.

Глядачі з радістю підхопили єдиний знайомий мотив - пісню «Хлопчик», яка була викладена на офіційному сайті співачки.

Тендітна Земфіра в платті й оксамитовому піджаці не тільки співала, але і хуліганила на сцені - свистіла, стрибала, загравала з глядачами.

Наскільки дозволяв обмежений простір, глядачі відповідали їй тим самим. З кожною новою композицією криків і підкинутих вгору рук ставало більше.

Перед виконання пісні «Спасибі» співачка душевно дякувала глядачам, гостям.

Під «гостями», очевидно, Земфіра мала на увазі відомих і багатих шанувальників - музикантів, акторів, дизайнерів і бізнесменів, серед яких були відмічені дизайнер Олена Ахмадулліна, підприємець Олександр Мамут, ресторатор Олександр Соркін, критик Артем Троїцький, акторка Діна Корзун. Для них була призначена окрема, комфортна резервація. Втім, цією перевагою «гості», але і то не всі, вирішили скористатися лише під кінець концерту.

Під час виконання оглушливої і приголомшуючої композиції «Спасибі» голос Земфіри, у цілковитому ритмі зі словами пісні, «відлітав у небеса». Після виконання заголовної пісні альбому співачка і музиканти покинули натовп і віддалилися «на перекур».

Під час перерви з динаміків доносилися результати творчих експериментів шанувальників співачки над піснею «Хлопчик». Десять найвдаліших, на думку Земфіри, треків обіцяють видати обмеженим тиражем на окремому диску.

Друге відділення Земфіра почала словами «зараз ми граємо, щоб вам було весело».

У цей час музиканти зірвали чорну завісу з написаними на різних мовах словом «Спасибі». Виявилося, що за нею стоять на дахах сусідніх будинків і розмахують руками глядачі.

«Своє ми вже відіграли», - підвела підсумок Земфіра, маючи на увазі першу, презентаційну, частина концерту.

Далі вона виконала декілька хітів зі своїх попередніх альбомів. Серед них - «Трафік», «Пробач мене моя любов», «Дівчинка дозріла». Тут тиша порушилася остаточно і глядачі із задоволенням стали підспівувати знайомі слова.

Під кінець концерту Земфіра звернулася до шанувальників і попросила їх до 1 жовтня, тобто до початку продажів альбому, не викладати в інтернет все, що було зняте на камери і записане на телефони.

«Хай люди почують ці пісні не з динаміків з навороченного телефону, а з альбому. Ми зробили колосальну роботу, і я прошу вас, притримаєте всі ці записи лише на три дні», - сказала Земфіра.

Ірина Гордон, Світлана Янкіна, РІА Новини