Пінчук привіз до Києва коров’ячі голови, що символізують апостолів

У четвер у PinchukArtCentre неофіційно відкрилася виставка робіт найвідоміших митців сучасного мистецтва під назвою Reflection.

Олігарх Віктор Пінчук, як завжди, на дрібниці не розмінюється, тож привіз роботи майже двох десятків відомих митців суперсучасного мистецтва.

Відвідувачі можуть ознайомитися з живописом, скульптурою, інсталяціями, фотографіями та відео, що створені найкращими художниками ХХІ століття з Великої Британії, Німеччини, Мексики, Польщі, США, України, Японії. Серед них – Демієн Херст, Джеф Кунс, Ентоні Гормлі, Андреас Гурскі, Пітер Дойг, Марк Квін, Крістіан Марклей, Такаші Муракамі, Сара Морріс, Габрієль Орозко, Сем Тейлор-Вуд, Петр Укланскі, Річард Філіпс, а також Сергій Братков, Олег Кулик, Арсен Савадов, Олег Тістол, Василь Цигалов, Ілля Чичкан і «Сині носи».

Досі ще нікому не вдавалося зібрати їх усіх разом, тому аналогів Reflection у Європі ще не було. А стало це можливим завдяки особистому знайомству Пінчука з кожним із художників особисто.

З деякими в українського мецената зав’язалися дружні відносини, і вони завітають до України. Ще 3 жовтня до Києва прилетів з родиною американский художник Джеф Кунс.

Пінчук на відкритті вирішив трішки покривлятися перед Кунсом, сказавши, що його центр сильно поступається іншим світовим центрам сучасного мистецтва. Він, мовляв, це прекрасно розуміє і як постарається найшвидше виправити ситуацію, після чого Кунс намагався утішити українського мецената...

Виставка називається Reflection тому, що поєднала дуже різні експонати, котрі, як сказав президент PinchukArtCentre Петро Дорошенко, змушують замислитися (рефлексувати) над багатьма речами – чого ми існуємо на світі, про життя, про смерть, про Бога, про жінку, про чоловіка, про те, що в нас усередині. Дорошенко постійно наголошував: те, чим може похвалитися PinchukArtCentre, не має жоден музей світу – ні в Лондоні, ні в Нью-Йорку, ні будь-де.

– Люди від України, зрозумійте, ви тепер маєте найліпші роботи у світі, і це є велика гордість для вас! – каже по-діаспорному менторським тоном Дорошенко.

Сучасне мистецтво дано зрозуміти далеко не кожному, його не розумів спочатку навіть сам Пінчук, та, як сам він каже, це й не обов’язково – головне, щоб воно шокувало людину, можливо, викликало негативні емоції. Врешті-решт воно сподобається і змусить задуматися над сенсом життя.

Найбільше вражають – як у позитивному, так і негативному сенсі – роботи знаного британського митця Демієна Херста, який уже протягом 15 років дивує світ своїми численними творчими витівками. До Києва Пінчук привіз кілька робіт Херста, найдивовижніша з яких «Ракові хроніки / Ісус та учні».

Чорні картини з товстим шаром наклеєних мух та личинок символізують страшну хворобу – рак. Український меценат казав, що в Херста багато картин із мух, під якими написано «СНІД», «Голокост», тобто “найбільші катастрофи, які були в історії людства, трагедії людства, що приносять смерть”.

Журналісти одразу поцікавилися, звідки митець стільки бере мух, виявилося, що він має міні-ферму, де їх розводить, а також машину, яка їх ловить. Клей, яким Херст склеїв цих мух, має такий специфічний запах, що не дає змоги довго перебувати в одному приміщенні з творами мистецтва.

Для «Ісуса та учнів» британець обрав коров’ячі та бичачі голови без шкури, які помістив у посудини з формаліном.

– Дванадцять коров’ячих голів – це апостоли, а там, де порожній кубик, то має бути Ісус, але він сильніший, ніж інші, і його дух вищий, тому його немає серед учнів, – так пояснив Петро Дрошенко витвір британського художника.

Дорошенко також сказав, що «Херст хотів зробити щось дуже сумне, щоб люди бачили й не знали, що з ними діється». Що, власне, йому й удалося…

Усі «апостоли» дивляться в один бік, і тільки Юдина «голова» повернута в іншу сторону, очі їй зав’язано.

Одним з приємних сюрпризів для українців, за словами Пінчука, буде робота фотохудожника Андреаса Гурскі «Кличко». Це фото зроблене на одному з поєдинків Віталія в Німеччині 1999 року. Меценат сказав, що Віталій Кличко вже приходив подивитися на це фото і впізнав на ньому щонайменше півсотні своїх знайомих.

- Коли побачив цю фотографію, то сказав собі: «Вона має бути в Україні», – пояснює Віктор Пінчук.

Офіційна презентація «Кличка» відбудеться 5 жовтня за участю обох братів, журналістам Пінчук показав лише частинку роботи, сказав, що «вище ширму підняти не може, бо не такий високий, як Клички».

Варті уваги також роботи українського митця Іллі Чічкана та російської групи «Сині носи» (В’ячеслав Мизін та Олександр Шабуров). Спільні роботи цих митців переважно становлять собою абсурдні, смішні або брутальні провокації, покликані шокувати. Ідея спільної художньої акції народилася в спортивному залі. Було вирішено написати портрети молодих учених і філософів, на лобі кожного прибити баскетбольне кільце, куди глядачі можуть закидати м’ячі. Працюючи над списком видатних, митці відібрали Арістотеля, Дарвіна, Фрейда, Гегеля, Ейнштейна та багато інших.

Пінчук привіз у свій центр лише двох – Фрейда та Ейнштейна, тому що, за його словами, «ці люди були найбільш цікавими для мене», і тим більше, що «ми з Фрейдом граємо постійно».

Пінчук привіз у свій центр лише двох – Фрейда та Ейнштейна, тому що, за його словами, «ці люди були найбільш цікавими для мене», і тим більше, що «ми з Фрейдом граємо постійно».

Оксана Климончук