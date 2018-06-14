Олена Букраба. «Остракон»: новий погляд на вічні питання

«Остракон» («Ostrakon») - нова книга української письменниці Олени Букраби, що вийшла у видавничому центрі «Академія» (Київ). Це історичний детектив у жанрі фентезі.

«Раптово, у розквіті років, у ліжку коханки - дружини Правителя, помирає міністр фінансів, падлюка, на якому проби ставити ніде... На внутрішньому боці правого зап`ястя покійного проба все ж виявляється: у вигляді трикутника, схожого на опік. Схожі "штампи" отримують ще кілька відомих осіб, що померли за різних обставин... Перстень з трикутною печаткою на руці, борг - в душі…».

Начальник таємної поліції на крок від відставки, оскільки не може знайти відповідь на питання, чому загинули три високопосадовці і чому на руках у них дивні трикутні опіки. Безліч версій, легенд про таємні «механізми» та виконавців волі вищого розуму. Помирають політики, які паразитують на суспільстві.

Чи можна виміряти зло, що чинять люди? Чи існує його критична маса, за якою неминуче настає відплата? У вік споживацтва особливо загострюється необхідність усвідомлення людьми цінності категорій вічності: життя і смерті, добра і зла, любові і ненависті, часу і пам’яті, успіху і невдач.

«Бережися. Не давай сп’янити і одурманити себе сьогоднішнім успіхам та перемогам. Знай, що завтра мінлива удача може відвернутися від тебе і посміхнутись іншому…», « Цікаво, чи часто люди замислюються над тим, заради чого приходять у цей суєтний світ і з чим ідуть у вічність, пройшовши свій короткий шлях? Навряд чи. Їхнє життя подібне до ярмарку, на якому все продається і купується. Все, окрім часу та долі».

Олена Букраба, "Остракон".

Філософські вкраплення авторки особливо актуальні і виразні на фоні інтригуючих сюжетних ліній, в яких переплелися людські стосунки, політичні інтриги та боротьба, любовні переживання та марнославство.

Авторка навмисне плутає читача іменами і антуражем, не даючи можливості зрозуміти, де і коли відбуваються події: в стародавній Греції, в середньовічній Європі чи в сучасній Україні.

Олена Букраба осмислює у книзі сутність еліт: чому вони не відповідають сподіванням людей? Чому бувають примітивними та корисливими? Чому усвідомлення категорій вічності на їхньому рівні зазвичай поверхове?

«…Боротьба за владу як хвороба, від якої немає ліків. Політики у своїй більшості абсолютно даремні для суспільства. Честолюбці, які мріють правити світом, але плазують у бруді раболіпства. Вони рвуться до влади, отримують її, користуються нею, втрачають її, витрачаючи на це безцінний і не поновлюваний ресурс часу. Їх час закінчується безславно і бездарно» , - констатує авторка.

Стиль та прийоми, використані авторкою у детективі, нагадують добротну, дещо повільну прозу Вальтера Скотта, наприклад - "Квентіна Дорварда".

Книга присвячена пам`яті талановитої тележурналістки Наталії Кондратюк.

«Колись Наташа, людина сильна і цільна, яка не знала напівтонів, не вміла вбудовуватися в запропоновані обставини, дуже хотіла, щоб ми втрьох спробували "спорудити роман". Не дамський, хоча жіночий, не політичний, хоча не без того, не філософський, хоча якщо постійно відганяти від себе думки про сенс і кінець буття, то залишаться тільки набори рефлексів: хапальний, жувальний, пестливий...», - розповідає О.Букраба.

За матеріалами "Комсомольская правда в Украине" та інтернет-порталу"Горіх".

