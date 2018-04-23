Франкфуртський книжковий ярмарок: не в ногу зі змінами, а на крок випереджаючи їх

„Читайте, розмірковуйте і дискутуйте разом з нами!” - закликав директор Франкфуртського книжкового ярмарку Юрґен Боос...

Тем для дискусій не бракує, адже з 10 до 14 жовтня на найбільшому у світі заході у світі книги представлено понад 120 тисяч новинок.

Організаторів виставки хвилює „Майбутнє освіти”

Майже сім з половиною тисяч експонентів з-понад ста країн світу представили у Франкфурті свою продукцію. Цього року основну увагу організатори ярмарку приділяли правам людини, свободі слова, а також питанням освіти в сучасному глобалізованому світі. Звідси й лейтмотив цьогорічного ярмарку – „Майбутнє освіти”. Одним із завдань визначено також консолідацію книжкової та медіальної галузей. Адже серед майже 400 тисяч одиниць, які представлені на виставці, є не лише книги, але й газети, журнали, карти, а також цікава мультимедійна продукція. Юрґен Боос підкреслює:

„Ми дуже серйозно сприймаємо нашу роль компаса для міжнародних видавництв. І коли ми щороку працюємо над новим оформленням пропозицій ярмарку, то намагаємося не просто йти в ногу зі змінами у галузі, а й на крок випереджати їх.”

Директор книжкового ярмарку також зазначив, що організатори хочуть зробити виставку політичною платформою, яка б зробила внесок у проведення діалогу культур, захист свободи слова та поширення письменства.

Каталонська культура стала почесним гостем

Почесним гостем Франкфуртського книжкового ярмарку цього року стала каталонська культура. Під час громадянської війни в Іспанії Каталонія боролася на боці республіканців, що довелося спокутувати в часи режиму Франко: каталонська мова, культура та література були офіційно заборонені до 1975 року. Президент регіонального уряду Каталонії Хосе Монтійя Аґілера з гордістю представив каталонську культуру, яка нині переживає своєрідне відродження.

„Хосе Ферратер Мора, один з великих каталонських письменників ХХ сторіччя, написав: „Життя народу повинне мати не лише початок, але й бути істинно наповненим.” І далі: „Свобода - це не те, чим можна володіти, а те, чим ми є чи сподіваємося стати, бо ми зобов’язані бути вільними.” І сьогодні тут у Франкфурті себе представляє європейська Каталонія з культурою, яка є свідченням істинної повноти і свободи.”

Українська експозиція зростає

Гідно представлена на міжнародному книжковому ярмарку й Україна. Вперше окремі українські видавці відвідали найповажніший книжковий захід 1998 року. Тоді українські стенди мали площу 2 кв. метри. Нині ж українська делегація на чолі з віце-прем’єром Дмитром Табачником експонує єдиний національний стенд „Книги України” площею 50 кв. метрів. Майже 100 українських видавництв презентують у Франкфурті понад 1000 книжок. Це художня, довідкова, науково-популярна література, твори класиків української літератури та сучасних авторів, книги для дітей, видання мовами національних меншин, а також електронні книги українського виробництва. Свою продукцію представили, зокрема, такі відомі українські видавництва, як „Либідь”, „Мистецтво”, „Фоліо”, „А-ба-ба-га-ла-ма-га”.

Українські видавці сподіваються на розширення ділових контактів, підписання вигідних контрактів на переклад та видання книг, обмін досвідом та ідеями з іноземними колегами. Адже Франкфуртський книжковий ярмарок – це передусім важливий економічний форум у всьому, що стосується книговидання та авторського права.

Кульмінація - вручення Премії миру

У перші три дні у виставкових павільйонах можна зустріти лише професіоналів. Для широкої публіки двері відчинені лише вихідними. До того ж, офіційно заборонено купувати книги в роздріб. Хоча організатори не дуже суворо слідкують за цим. Кульмінацією 59-го міжнародного книжкового ярмарку у Франкфурті стане вручення Премії миру, яку організація книготорговців ФРН заснувала ще 1949 року. Церемонія нагородження відбудеться 14 жовтня в церкві Святого Павла.

Тетяна Бондаренко, Німецька хвиля