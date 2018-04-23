Депардьє з температурою 39 заскочив закрити “Молодість”

“Сало, сало, гарне українське сало! І горілка...” – запрошував кіномитців до своєрідної “званої вечері”, яка проходила на сцені Палацу “Україна” в рамках церемонії закриття фестивалю, тепер арт-директор “Молодості” Андрій Халпахчі. Іноземні гості куштували українську горілку з солоними огірками й дивилися постмодерний перфоменс, який паралельно з церемонією нагородження відбувався на сцені.

“Прикольна ідея. Але для мене це був повний абсурд. Мені дають премію, яку я мусив передати, а кіна не бачив. Потім я сідаю, і мені пропонують огірки з горілкою на сцені в “Україні”... Утім, музика була гарна”, – ділиться враженнями лідер гурту ВВ Олег Скрипка, якого запросили вручати одну з нагород. Олег “чесно і щиро” зізнався, що не бачив жодної стрічки, представленої на “Молодості”, бо не мав часу, проте спостерігав за перебігом подій по телевізору та в Інтернеті. Сам Скрипка теж не проти зняти фільм, музичний. “Не мюзикл, а типу “Веселые ребята” чи в стилі індійського кіно. Я з задоволенням знімав би українсько-індійське кіно. Після індусів, за співучістю й танцювальністю ми, українці, на другому місті”, – розповів про свої ідеї співак.

Посла Республіки Польщі в Україні Яцека Ключковського теж запросили вручати нагороди й запевнили, що кіномитці дивляться не тільки кіно, а й устигають стежити за політичними подіями, зокрема й у Польщі. “У наших країнах вибори проходять демократичним шляхом, і ми маємо майбутнє”, – поздоровив посла з результатами парламентських виборів у Польщі Халпахчі.

Які ж результати цьогорічної “Молодості”?

Приз імені Іва Монтана за найкращу акторську роль і $1000 отримала Анна Бегунова за фільм «Жорстокість» режисерки Марини Любакової (Росія). До речі, це дебют Анни в кінематографі.

Спеціальний приз журі, не передбачений регламентом, дістався румунському режисерові Крістіану Немеску за фільм "Каліфорнійська мрія", щоправда, уже посмертно. Йому також присудили приз журі міжнародної федерації кінопреси "FIPRESCI". Немеску зі своєю короткометражкою “Мерілена” переміг на торішній “Молодості”. Саме тоді зі сцени Палацу “Україна” оголосили про його загибель. Режисера не стало на початку монтажного періоду “Каліфорнійської мрії”, але друзі й колеги Немеску довели його справу до кінця.

Призом «За внесок у розвиток українського кіно» від Міжнародного благодійного фонду «Україна–3000» було нагороджено Ганну Чміль – голову державної служби кінематографії України. “Її ім’я не знайдете в титрах, але без неї наше кіно не вийшло б у світ”, – пояснила свій вибір голова фонду «Україна–3000», дружина Президента України Катерина Ющенко, яка, власне, вручала нагороду. Пані Катерина також заявила про створення Української кінофундації – організації, яка займатиметься просуванням українського кіно у світі. Головою новоствореної організації став Андрій Халпахчі.

Найкращим студентським фільмом було визнано стрічку «Серце крається» норвезької режисерки Анне Севіцькі. Дипломи в цій категорії дісталися картинам «Порно» режисера Яна Ваґнера (Польща) і режисерки «Ботубату» Маріни Россе (Швейцарія). До речі, фільм “Порно” не має жодного стосунку до порнографії. Просто сучасні кіномитці люблять провокативні заголовки, чим і зацікавлюють глядацьку аудиторію.

Приз за найкращу короткометражну ігрову стрічку отримав фільм «Ковчег» режисера Ґжегожа Йонкайтіса (Польща). Дипломи в цій категорії також присудили норвезькій стрічці «Татуювання Бенні» режисерки Лізи Марі Ґамлем і українській стрічці «На грані» Артема Сударєва та Микити Ратнікова.

Найкращий повнометражним ігровим фільмом стала картина «Холтрейн» режисера Флоріана Ґааґа (Німеччина, Польща). До речі, цього разу смаки професійних кінокритиків і просто глядачів збіглися, що буває доволі рідко, – «Холтрейн» забрав і приз глядацьких симпатій.

І, нарешті, гран-прі фестивалю – статуетку “Скіфський олень” та $10 тисяс – за найкращий фільм усієї конкурсної програми отримала стрічка “Мандри оркестру” режисера Ерана Коліріна (Ізраїль, Франція).

“Я щасливий бути тут, на фестивалі кінематографу, який відрізняється від звичайного”, – радісно заявив, мабуть, найбільш довогоочікуваний гість “Молодості”, зірка французького кінематографу Жерар Депардьє. Хоча чим саме відрізняється наш фестиваль від інших, він так і не пояснив. Цього року Депардьє вже не бігав по сцені, як торік, а швиденько вручив “Скіфського оленя” й одразу втік. Журналісти даремно чекали на спілкування з відомим актором. Халпахчі пояснив, що Жерар поспішає на літак, бо завтра в нього починаються зйомки в Ізраїлі, до того ж актор просидів усю церемонією з температурою 39. Але Халпахчі запевнив, що в листопаді Депардьє знову відвідає Україну.

Дивно, що виступи іноземних гостей чомусь перекладали російською. Як потім, пояснив Халпахчі, робочі мови фестивалю – російська й англійська.

Але ж фестиваль проходить в Україні...

Завершилася “Молодість” світовою прем’єрою російської епічної картини “1612”, яку представили режисер Володимир Хотиненко і виконавець однієї з головних ролей Артур Смольянинов, відомий з фільмів “9 рота” і “Жара”. Смольянинов на “Молодості” вже не вперше, раніше він презентував стручку “Марс”, а ось Хотиненко вже 28 років не був у Києві. “Страшно подумати! Фантастичне місто”, – ділиться враженнями режисер.

“1612”, продюсером якого виступив Сергій Михалков, з’явиться в українському прокаті з 1 листопада. До речі, польські газети вже охрестили його антипольським.

Добре, що він не виявився ще й антиукраїнським. Адже війна початку 17 століття між Польщею та Московією, про яку йдеться у фільмі, насправді була українсько-московською війною. Це саме тоді козаки під проводом гетьмана Сагайдачного разом з поляками спалили Москву.

Анна Ященко