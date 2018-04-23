Класика живопису від Порошенка, Кінаха, Губського (фоторепортаж)

Класика живопису від Порошенка, Кінаха, Губського (фоторепортаж)

12:34, 02 листопада 2007
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5 поверхів Українського дому перетворилися на такий собі Андріївський узвіз... В експозиції - близько сотні шедеврів із приватних колекцій українських багатіїв: Порошенка, Кінаха, Губського, Табачника, Андрієвського, Прутніка, Фельдмана...

Виставка-ярмарок Арт-Київ відкрилася настільки бучно, що не помітити цього було важко.  Серед майже трьох тисяч робіт - близько сотні шедеврів відомих митців із приватних колекцій українських багатіїв:  Петра Порошенка, Анатолія Кінаха, Богдана Губського, Яна Табачника, Дмитра Андрієвського, Едуарда Прутніка, Олександра Фельдмана.

 

  
 
Дмитро Стаховський

 

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