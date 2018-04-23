Класика живопису від Порошенка, Кінаха, Губського (фоторепортаж)
12:34, 02 листопада 2007
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5 поверхів Українського дому перетворилися на такий собі Андріївський узвіз... В експозиції - близько сотні шедеврів із приватних колекцій українських багатіїв: Порошенка, Кінаха, Губського, Табачника, Андрієвського, Прутніка, Фельдмана...
Виставка-ярмарок Арт-Київ відкрилася настільки бучно, що не помітити цього було важко. Серед майже трьох тисяч робіт - близько сотні шедеврів відомих митців із приватних колекцій українських багатіїв: Петра Порошенка, Анатолія Кінаха, Богдана Губського, Яна Табачника, Дмитра Андрієвського, Едуарда Прутніка, Олександра Фельдмана.
Виставка була потужною – 5 поверхів Українського дому перетворилися на такий собі Андріївський узвіз
На відміну від однофамільця-урядовця, музикант Табачник міг похвалитися колекційними шедеврами
Щойно відвідувачі піднімались на наступний поверх, потрапляли до рук галерейних промоутерів
І часом маркетинг від мистецтва був не гірший за представлений живопис
Вибір стилів і напрямків, представлений численними арт-галереями, просто вражав
Художник Іван Марчук розвіює перед журналістами ореол своєї геніальності
Марія Приймаченко “Поліський лев милується літом” (колекція Олега Пінчука)
Віктор Ковальов “Остання рада на Запоріжжі” (колекція сім’ї Порошенків)
Фельдман любить Каца: Моне-Кац із колекції Олександра Фельдмана
Укрсучмистецтво місцями було надзвичайно відвертим
Дмитро Стаховський
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