Класика живопису від Порошенка, Кінаха, Губського (фоторепортаж)

5 поверхів Українського дому перетворилися на такий собі Андріївський узвіз... В експозиції - близько сотні шедеврів із приватних колекцій українських багатіїв: Порошенка, Кінаха, Губського, Табачника, Андрієвського, Прутніка, Фельдмана...

Виставка-ярмарок Арт-Київ відкрилася настільки бучно, що не помітити цього було важко. Серед майже трьох тисяч робіт - близько сотні шедеврів відомих митців із приватних колекцій українських багатіїв: Петра Порошенка, Анатолія Кінаха, Богдана Губського, Яна Табачника, Дмитра Андрієвського, Едуарда Прутніка, Олександра Фельдмана. Дмитро Стаховський

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