У Києві відкрилась виставка писанок за мотивами розписів Софійського собору

У музеї Національного українського народного декоративного мистецтва Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкрилась виставка писанок «Відгомін століть».

Автори розпису - відомі київські майстрині Тетяна Влененко і Любов Ктіторова.

Писанки начебто парять у повітрі.

У своїх роботах майстрині використовують стародавню символіку, намагаються нагадати про гарні традиції минулого.



На основі давніх знаків кожна з писанкарок створила власні варіації, показала своє бачення тематики.

Довідка "УНІАН-Релігії"

Тетяна Влененко та Любов Ктіторова закінчили економічний факультет Київського інституту народного господарства. Познайомились у 1980 році на курсах екскурсоводів при Київському бюро подорожей та екскурсій.

У музеї Народної архітектури та побуту України вперше побачили колекцію писанок, втім перші власні спроби виявились невдалими. У 1991 році в Києві відбувся перший з’їзд писанкарів, де майбутні майстрині побували на уроках київської писанкарки Оксани Білоус. Після цього твердо вирішили займатися розписом.

З’явилось бажання створити щось своє, а згодом і показати іншим свій доробок. Результатом у 1999 році стала перша спільна виставка «Писанка в барвах осені».

Писанкарством майстрині почали займатися з 1991 року. Вивчаючи та відтворюючи традиційний розпис писанок різних регіонів України, вони виконали серії авторських писанок, зокрема за мотивами трипільської кераміки та розписів Софіївського собору у Києві.

Серед найпоширеніших мотивів – сварги, птахи, квіти, зорі.

У 2000 році Тетяна та Любов стали членами Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

На творчість майстринь вплинуло знайомство з Зеновією Михайлівною Шульгою, доцентом Львівської національної академії мистецтв, яка очолювала довгостроковий мистецький проект «Екологічний ракурс».

Експонати намальовані рослинними фарбами, восковим письмом.

Біля неї гуртувалися митці, що зберігали народне мистецтво, відроджували традиції застосування природних барвників, ідея використання яких у писанкарстві захопила майстринь.

Майстрині представили також відтворені традиційні писанки Полтавщини, Київщини та Буковини.

Розпочалися тривалі пошуки рослин та експерименти виготовлення самих барвників. Подруги стали активними учасниками мистецькіх пленерів, що проводилися Львівською академією мистецтв у селі Яворів на Івано-Франківщині і виставок у Львові, Івано-Франківську, Києві.

Симпозіум народного малярства, що проводить національна спілка майстрів народного мистецтва України, дали поштовх до нових серій створення писанок на основі народних традицій, глибокого вивчення старих символів.

Майстрині створили серії авторських писанок за мотивами трипільської кераміки та розписів Софійського собору в Києві.

На виставці у музеї народного мистецтва можна побачити писанки виконані традиційним декором, характерним для Поділля кінця XIX – початку XXст.

Із слів майстринь на творчість їх надихнула колекція стародавніх писанок, яку під час Другої світової війни з колекції музею було вивезено до Німеччини. До 2010 року вони перебували у регіональному музеї міста Хьохштедт-на-Дунаї (ФРН).



У 2010 державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України ці писанки було повернено до Національного музею українського народного декоративного мистецтва.

Тетяна та Любов’ю відписали понад 200 копій писанок, які плануються передати до національного Хьохштедт-на-Дунаї (ФРН).

Майстрині є постійними учасниками виставок народного мистецтва в Україні та за кордоном. Представляли нашу країну на багатьох міжнародних виставках.

Твори майстринь зберігалися у музеях Києва, Чернігова, Переяслава-Хмельницького, у місті Лодзь (Польща). Також їх можна побачити у постійній експозиції музею українського народного декоративного мистецтва.

Національний музей українського народного декоративного мистецтва розташований на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у приміщеннях колишніх митрополичих покоїв і прилеглої до них домової Благовіщенської церкви.

Виставка працюватиме до 10 травня. Адреса: Київ, вулиця Лаврська, 9, корпус 29.

Їхати автобусом № 24, або тролейбусом № 38 від станції метро „ Арсенальна ” до зупинки „Києво-Печерська лавра”.

Музей працює з 10 до 18 год., вихідний - вівторок.

Олена Царан - для «УНІАН-Релігії».

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