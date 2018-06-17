Ювілей Поплавського: Семенюк мліла, Гордон рятувався від депресії, Робертіно Лоретті згадав “Ямайку”

У середу в Палаці «Україна» метр українського шоу-бізнесу Михайло Поплавський напівпублічно відсвяткував своє 55-ліття. Квитки на празник не продавалися, вхід – лише за запрошенням.

Переступивши поріг Палацу, подумала було, що потрапила на грандіозне весілля якихось олігархів, де в ролі молодої пари – сам Михайло Михайлович. Дівчата у вишиванках роздавали гостям настінні плакати, з яких на вас дивиться маестро з зачіскою та окулярами, як у Елвіса Преслі. Тут же можна було придбати диски з піснями, різну літературу про життєвий і творчий шлях цього діяча культутри. Гостей пригощали горілочкою під назвою «Просто біла» і «Кропива» (зеленого кольору) та канапками з сальцем і малосольним огірочком на закуску.

Шанувальників Поплавського зібралося чимало, особливо студентів очолюваного ним Київського національного університету культури й мистецтв, які й створювали основну атмосферу фанатіння від «найкращого у світі ректора»…

Своє шоу Поплавський назвав «Золота десятка» – воно й справді виблискувало “циганським” золотом, різнобарв’ям, грою світла та всіляким гламуром.

Іменинник не просто вийшов на сцену, він явився прямо з небес –спустився на майданчику, який знизу палав піротехнічними вогнями, а сцена заповнилася бутафорським димом-туманом… Сам “орел”, чи навіть “янгол”, був убраний у все золоте, навіть черевики засліплювали золотим блиском.

З неприхованою іронією ректор усіх часів і народів нагадав госстям, що з ними цілий вечір буде «золотий голос України – Михайло Поплавський», тобто він сам. І розпочав концерт з пісні про себе – «Юний орел»...

Одразу ж після першої пісні Світлана Білоножко побігла з оберемком квітів цілувати «юного орла» в губи, але «орел», який, напевне, звик більше спілкуватися зі студентками і зрозумівши, що однією Білоножко це не закінчиться, – наказав усі квіти дарувати після першого відділення, аби «не затримувати динаміку шоу».

У ролі тамади на святі виступав сам іменинник. Серед гостей було чимало зірок естради, які прийшли привітати Поплавського піснею. Оголошуючи їхній вихід, “золотий голос” подекуди плутав їхні прізвища та назви гуртів – і не дивно, адже з кожним Михайло Михайлович перехиляв на сцені чарку за своє здоров’я.

Співали для іменника і Микола Гнатюк, і «Пісняри», яких ювіляр назвав «Сябрами», і «народна» студентка п’ятого курсу («улюблена» студентка ректора) Наталія Бучинська. А також гості з-за кордону – незабутній італієць Робертіно Лоретті (нині більше ресторатор, ніж співак), який виконав для свого друга «Ямайку», іспанський гурт «Бакара» зі «старих дівчат» (так їх назвав сам Поплавский), відомі своїми “буґі-вуґами”.

Друге відділення Поплавський відкрив виповзанням з-під землі у зеленому балахоні, з піснею «Кропива»…

Він не переставав нагадувати, що для них співає «чудак Поплавський», це неабияк смішило гостей. Мабуть, вони чули якесь інше слово.

Завершив шоу іменинник досить сентиментально. Вивів на сцену десятки дітей різного віку, яких назвав своїми “поплавками”. Дітки тоненькими голосками заспівали йому пісеньку «Про Мішку» і врешті подарували дядькові Мішці велетенського плюшевого Ведмедя.

Серед глядачів фігурували знані культурні діячі та політики. Я поцікавилася в них, що привело їх на концерт і чим їм подобається творчість Михайла Поплавського.

«Кролики» сказали, що їх особисто запросив Михайло Михайлович, а ось про творчість їм не так легко було щось сформулювати… Володимир Мойсеєнко, попиваючи коньяк (я розмовляла з коміками в буфеті), довго сміявся зі слова “творчість”, поки видушив із себе:

– У всякому разі людина щось робить... Якби більшість наших діячів ставилися до своїх професійних обов’язків так, як Михайло Михайлович ставиться до свого університету і до його популяризації – навіть через свою творчість, – ми б давно обскакали всіх підряд, нам не було б рівних!

У подружжя Білоножків через місяць буде своє свято (якась чергова “Мелодія двох сердець”), тож вони прийшли до Поплавського, сподіваючись, зокрема, що й він до них прийде:

– У нас гарні стосунки з Михайлом Михайловичем, - сказали вони. – Ми його поважаємо як менеджера, організатора, як людину, що вміє зробити стовідсоткове свято. Ви подивіться, у якому всі захопленні від нього…

Телеведуча Анжеліка Рудницька прибула спеціально, щоб привітати ювіляра,

на простий концерт навряд би чи прийшла. Про творчість Поплавського м’яко з’їхала, зате пожаліла його:

– Мені подобається сам Поплавський, він такий добрий, веселий, життєрадісний, іронічний і самоіронічний. Я знаю, як інколи йому важко наступати собі на горло й розказувати, який він не співак і як він болісно сприймає критику на свою адресу. Але він завжди знаходить у собі сили сміятися над будь-якими обставинами. Сьогодні в нього день народження, тому я прийшла. Я йому подарувала подушечку з власної колекції, це ексклюзивна партія, їх дуже мало.

Серед гостей був помічений і Дмитро Гордон, якого супроводжував друг.

Гордон повідомив, що прийшов підняти собі настрій:

– У мене дуже поганий настрій, і я прийшов підняти його собі на концерті людини, яка сама себе зробила. Він цінний для суспільства саме цим. Я аплодую не його голосу – це все другорядне... Головне те, що він несе своїми піснями. Я його дуже люблю і поважаю. Найбільше мені подобається пісня «Росте черешня в мами на городі».

Голова Фонду держмайна Валентина Семенюк була так захоплена від усього Поплавського, що коли говорила про нього, то їй аж дух перехопило:

– Ця людина – локомотив культури України. Найбільше, що мені в ньому

імпонує, – він тягне українські традиції і також ростить нові зірки. Він робить таку справу, на яку має рівнятися увесь світ. Коли я як політик кажу, що ми зараз будуємо Європу в Україні, то Михайло Михайлович її вже давно будує. Мені здається, що його ангел-охоронець ніколи його не полишає і завжди носить його на руках. І я хочу, щоб Божа сила та благодать, мамина молитва і надалі його підтримували.

Учасниця конкурсу «Міс Світу – 2006» Інна Цимбалюк, яку Поплавський називає однією з «гордостей» свого університету прийшла привітати свого ректора в супроводі нареченого:

– Михайло Михайлович подобається мені як людина, у нього справді є чого повчитися молодому поколінню. Він не співак, і він сам про це каже, у нього просто такий порив душі, він співає, бо йому це подобається, і, бачите, людям теж подобається.

Серед поціновувачів Поплавського знайшовся й політик з “помаранчевого” табору – Володимир Стретович. Він поділився з нами тим, як йому подобається «явище Поплавський»:

– Мені подобається Михайло Михайлович як явище в українському соціумі. Я мав честь три роки працювати під його началом як професор юридичного факультету університету культури й мистецтв, також чотири роки працював з ним у парламенті. І та українська ментальність, яка в ньому присутня, ця хитринка, родзинка – це і є талант, який довго спав і тепер реалізувався. Тому давайте не будемо вдаватися до його, так би мовити, сопранної майстерності, але він талант, організатор різних конкурсів, змагань, і йому в цьому потрібно віддати належне. Я думаю що 55 для нього – не межа. Небагато сьогодні солістів можуть похвастатися тою популярністю, яку має Михайло Михайлович. Він відкрита, щира людина, українець за своєю сутністю… Та він і не міг бути іншим у тих подушках і тій білизні, рушниках, серед яких він виростав в Ульянівці Кіровоградської області.

Від себе додам, що неабияк розважилася, припираючи гостей в куток із питанням про музичний хист Поплавського. Цікаво було спостерігати, як кожен викручувався, щоб не образити метра.

Оксана Климончук