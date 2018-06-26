Залевський презентував нову версію свого шоу Rizoma (фоторепортаж)

У четвер 4 липня 2013 на сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки у Києві відбулася прем'єра нової версії шоу Rizoma, створеного Анатолієм Залевським, що ознаменує собою початок світового турне.

Оновлена програма побачить світ під назвою Rizoma «Time». Основна тема нинішнього спектаклю – тема часу, що досліджується в інтелектуальному і емоційному аспекті.

Мовою пластики тіла артисти виражають інтелектуальну складову спектаклю – постійність часу.

Паралельно, комічні персонажі розповідають емоційну історію про те, що рано чи пізно, час повинен зупинитися. Це відбудеться під впливом чистих емоцій і відчуттів, під впливом безумовної любові.

Фото Владислава Мусієнка / УНІАН