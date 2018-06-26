«Країна мрій» відсвяткувала 10-літній ювілей (фоторепортаж)

6 і 7 липня проходив етнічний фестиваль "Країна мрій". Відбувався він удесяте, традиційно - на Співочому полі у Києві, - пише Gazeta.ua.

Цього року на фестивалі працювало 8 сцен: 4 музичні, одна танцювальна і 3 літературні.

На фестивалі знайомили з літературою етнічних спільнот, зокрема з творчістю українських болгар і вірмен. Також у майстерності між собою змагалися кобзарі.

Традиційно на етнофестивалі "Країна мрій" працював ярмарок книжок, етнічного одягу, посуду та прикрас. Діяли також майстерня танців, дитячий майданчик, українсько-японський центр, кобзарська майстерня, кримськотатарська сцена.

У ювілейному фестивалі взяли участь більше трьох сотень музикантів з 15 країн світу: України, Великої Британії, Франції, Австрії, Туреччини, Білорусі, Південно-Африканської Республіки, Болгарії, Німеччини, Казахстану, Ізраїлю, Канади, Мордовії, Вірменії та Сполучених Штатів Америки.

Міжнародний етнічний фестиваль "Країна мрій", організатором якого є Олег Скрипка, з 2010 року є платним заходом.

Фото - Євген Малолєтка / УНІАН