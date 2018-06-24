«Велике і величне» на тлі дрібного і ницого (фоторепортаж)

Відкриття виставки "Велике і величне", приуроченої, як і все в Україні у ці дні, до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі, мало стати гучною культурною подією. І воно стало, але не такою культурною, як того хотілося організаторам.

За два дні до початку виставки художник Володимир Кузнєцов заявив, що його роботу "Коліївщина: Страшний суд" не те щоб просто заборонили виставляти (хоча, вже й цього було б досить для обурення) - її знищили! Замалювали. Перетворили сюжетну есхатологічну замальовку на підлий плагіат з Малевичевого чорного квадрата.

Була робота - і немає роботи

"Мене просто не пустили на територію Арсеналупід тим приводом, що моя участь у виставці завершена, а сама робота експонуватися не буде. Це мені повідомила куратор Наталія Заболотна", - розповів тоді Кузнєцов.

Згодом в інформпростір проникла інформація, що не Кузнєцовим єдиним: картину Василя Цаголова організатори також зняли з експозиції: чи то недостатньо велика, чи замало велична - не відомо.

Ну а чого, здавалося б, люди чекали? Що на виставці, яку прийде відкривати "головний батько країни" з предстоятелями головних християнських церков, якась людина, котра розраховує далі жити і, по змозі, ще й залишитись на своїй посаді, дасть виставити картину, де в одному казані варяться і ці предстоятелі, і цей "тато" зі свитою, і навіть водій, який його оце щойно сюди привіз? Це Україна, тут такого не буває. Поки Він не приїздить на виставки, то малюйте, що вам забагнеться. Але коли вже вас вшановують візитом, то, будьте ласкаві, витримати марку. Тобто, пані Заболотну, за великим рахунком, по-українськи, зрозуміти можна.

От чого по-українськи не зрозуміти, то це вчинку редакції журналу "Art Ukraine", шеф-редактор якого Катерина Стукалова написала на знак протесту проти цензури заяву про звільнення. Вдумайтесь: шеф-редактор респектабельного журналу (!) в Україні (!) звільняється на знак протесту проти цензури (!). Це ніякій українській логіці не підлягає. Нормальна українська редакція мусила б негайно виступити і заклеймити соромом провокатора і ласого на чорний піар художничка з Луцька, який зводить наклепи на чесну пані кураторку, яка, до того ж, цей журнал і заснувала. А тут - звільнення на знак протесту.

Не менше здивував терту українську публіку, яка знає ціну посадам і званням, заступник гендиректора Мистецького арсеналу Олександр Соловйов. Не відомо, чи узгоджували вони з редакцією "Art Ukraine" свої позиції, але (повірите?) він також написав заяву про звільнення. І з тієї ж причини.

Не хочу зурочити, але здається, в Україні завелись порядні публічні люди. І через це порадіти слід би всім. Таких людей не щодня прибуває. А тут - ще й двоє нараз!

Героєві Цаголова теж не судилося постати перед своїми адресатами

Ну а виставку відкрили. І вона виявилась дуже хорошою. Люди прийшли. Янукович слово сказав, картини подивився. Здається, навіть залишився задоволений з побаченого. Та врешті, судіть самі.

Відкриття виставки

Янукович розповів про величність українського мистцетва

Новинський прийшов дізнатись більше про країну, в якій він депутатом

І радник президента Герман не забула завітати

Янукович припав до глибинної історії...

Про сучасне мистецтво (яке все-таки виставили) президенту теж розповіли

Звичайні люди теж прийшли на виставку

Роман Романюк