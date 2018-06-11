Два тижні в «Я Галереї» – страждання із задоволенням – і все без мазохізму

Перший проект арт-центру «Я Галерея» у 2008 році – виставка художника Сергія Кайдака «Немоймір», яка відкрилася 16 січня.

Випускник і колишній викладач Білоруської академії мистецтв продемонстрував досконалу техніку й мистецьку безкомпромісність у живописі, графіці та скульптурі.

Назва виставки «Немоймір» доволі точно відображає світогляд художника. Його творчість – це брутальне відторгнення від реальності. Однак якщо у попередніх циклах Кайдак витворював на її місці своєрідну містифікацію, «Немоймір» – це занурення в страждання до межі релігійного. Аскетичні обличчя, в яких поєднується західна іконографія з авангардом початку минулого сторіччя, гори черепів, що виписують страшної краси візерунки. Кайдакові вдається повернути в сучасне мистецтво не лише естетизовану красу страждання, а й образ художника, який працює як живе – на знос, на розрив.

Куратор виставки, Павло Гудімов називає Сергія Кайдака «чужорідним тілом» в українському мистецтві.

– Він білорус і має геть іншу школу сприйняття. І це його величезний плюс. Він буквально увірвався до вітчизняного мистецтва і зайняв практично порожню нішу екстремально-емоційного, образного фігуративу та художньої містифікації, – з захопленням каже куратор.

На відкриття виставки прийшло чимало гостей і преси, які з цікавістю вдивлялися на зображені чоловічі геніталії. Жіноче тіло в картинах Кайдака присутнє дуже мало. Як зізнався сам художник, він малював «здебільшого себе».

Кайдак, як і будь-яка творча особистість, – двоїстий. Він намагається поєднати частини своєї особистості на аркушах «крафту», однак вони погано поєднувані. Тому його роботи такі емоційні й естетські, аж до межі знущання над глядачем».

***Сергій Кайдак народився у Новогрудку, Білорусь. У 1989 році закінчив Бобруйське художнє училище, а в 1995 – Білоруську академію мистецтв. Упродовж 1996-1998 років викладав у Білоруській академії мистецтв, провів ряд персональних виставок у Мінську. Від 2003 року мешкає і працює у Києві.

Переможець Всеукраїнського симпозіуму художньої кераміки «Україна Соборна» 2005 року (Слов’янськ, Донецька область) за цикл «Об’єкти». Остання виставка – «Коли люди були квітами», Я Дизайн, 2006.

За матеріалами "Я Галерея"

Фото УНІАН