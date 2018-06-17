На Роттердамському фестивалі презентували український фільм “Las Meninas” (фото)

Роттердам. 25 січня. УНІАН. У Роттердамі відбулася презентація українського фільму “Las Meninas”, що бере участь у Роттердамському кінофестивалі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, презентація, організована Посольством України в Нідерландах, Організацією української громади в Нідерландах та Гуманітарним фондом “Breath”, проходила у приміщенні готелю “Hillton”. У ході презентації присутнім було продемонстровано презентаційний відеоролик про фільм, а також фотосесію зі знімального майданчику.

Ця кінострічка стала першим українським фільмом, що бере участь в основній конкурсній програмі 37-го Роттердамського кінофестивалю.

Світова прем’єра “Las Meninas” відбудеться сьогодні о 20.15 за київським часом у рамках фестивальної програми.

До журі фестивалю увійшли: російська актриса, режисер та продюсер Рената Літвінова, іранський режисер Джафар Панахі, заступник директора фестивалю у Локарно Тиціана Фінці, сінгапурський режисер Ройстон Тан та заступник директора Музею кіно у Нідерландах Рікс Хаддерс.

Як висловився Ігор Подольчак: «Прем‘єра нашого фільму в рамках конкурсної програми Роттердамського кінофестивалю – є закономірною і важливою для нас, адже цей фестиваль сфокусований на нових трендах розвитку кіно, як мистецтва. Це співзвучно досить радикальній концепції проекту Las Meninas».

Las Meninas – перший повнометражний фільм Ігоря Подольчака, в якому він виступив автором сценарію, режисером і продюсером. Співрежисером музичного фрагменту фільму став знаний американський кліпмейкер і фотограф Дін Карр, оператором-постановником – добре відомий в кіносвіті Сергій Михальчук. Музику для фільму створив Олександр Щетинський. У головних ролях Микола Вересень, Любов Тимошевська, Ганна Яровенко.

За 12 днів Роттердамського фестивалю сотні кінематографістів демонструють свої стрічки величезній аудиторії у більш як 20 залах, розташованих у центрі Роттердаму. Понад 3000 представників світової преси та кінобізнесу відвідують прем’єри фестивалю та «СінeМарт» – найбільший в світі ринок копродукції для кінопроектів.

Ігор Подольчак – художник, лауреат 23 міжнародних виставок, провів 26 персональних виставок, брав участь у 150 групових. Його твори представлені у колекціях 26 музеїв світу.

Загалом за “тигра” Роттердамського фестивалю змагаються 15 кінострічок. Результати конкурсу стануть відомі 2 лютого.

Організатори фестивалю анонсують український фільм таким чином: «Las Meninas є роботою знаного українського художника Ігоря Подольчака. Його мистецький досвід відчувається від першої до останньої сцени стрічки. Майже магічна візуальна частина насичена ремінісценціями з натюрмортів 18-го століття, музика і звук поглинають глядача та дають йому відчуття безпосередньої участі у цьому візуальному переживанні. За незначними побутовими діями відкривається клаустрофобічна ситуація в родині, де хворий син тероризує своїми примхами батька, матір та сестру. Хоча присутність сина є прихованою, але ж його вплив є тотальним. Дивитися цей фільм – отримувати справжнє та невідоме переживання».

Цього року в Роттердамському кінофестивалі беруть участь ще два українських фільми: “Два в одному” Кіри МУРАТОВОЇ в номінації “Королі та аси” та кінофільм “Представление” Сергія ЛОЖНІЦИ в номінації “Часи та течії”.