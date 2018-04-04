У мережі показали "трейлер" хоррор-фільму про "порохоботів" (відео)

За попередньою інформацією, фільм матиме назву "Тихе місце: Атака ботів".

Трейлер найстрашнішого фільму цього кіносезону про "найбільш гидких створінь" з'явився у мережі.

Фільм матиме назву "Тихе місце: Атака ботів".

Його змонтували на базі вже існуючого, додавши до нього кадри із репортажів про Порошенка, а також додавши загрозливо-атмосферний музичний супровід.

Під час ролику на екрані мелькають головні тези і постулати порохоботів: "у них є єдине правило - жодного слова про президента та його друзів", а також застереження "якщо ти ризикнеш, то вони прийдуть за тобою".

Крім цього вказані улюблені кліше та ярлики порохоботів, які вони так люблять навішушати на політичних опонентів: "зрадофілка", "агент Кремля", "юлефанка", "вата".

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Точна дата релізу фільму, а також акторський та режисерський склад поки не вказані, або ж приховані задля їх безпеки.

Довідка УНІАН. Порохобот – активний інтернет-користувач, який більшою або меншою мірою підтримує вектор влади і президента Петра Порошенка. Він зареєстрований у більшості популярних соцмережах і активно ними користується: пише пости, ставить лайки, коментує журналістські матеріали або блоги, аналізує ситуацію в країні. Боти ведуть свою діяльність як під фейковими сторінками, і так як реальні люди, часто – за гроші. Виділяють 3 види порохоботів: оптиміст, експерт, бультер'єр. Порохоботи з'явилися понад кілька років тому, коли рейтинг президента України Петра Порошенка почав стрімко падати.

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