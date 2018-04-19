З парламенту Нігерії прямо під час засідання вкрали жезл для прийняття рішень (відео)

Засідання парламенту продовжилося лише тоді, коли до зали принесли запасний символ - булаву.

У парламенті Нігерії група невідомих прямо під час засідання викрала давній символ влади – церемоніальний жезл, без якого законодавчий орган не може ухвалювати рішення.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". Відзначається, що троє озброєних чоловіків увірвалися до сесійної зали, взяли жезл і покинули будівлю. Усе сталося приблизно за дві хвилини.

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У провладній партії Нігерії інцидент назвали атакою на демократію і затребували знайти зловмисників. Засідання верхньої палати парламенту продовжилося лише тоді, коли до залу принесли запасний символ - булаву.

Підозрюють, що організатором нахабної акції міг стати сенатор, якого відсторонили від виконання обов'язків.

Раніше торговий представник України Наталія Микольська заявила, що Нігерія може стати логістичним хабом, який дозволить українським виробникам виходити на ринки Африканського континенту.