Ляшко "засвітився" на матчі Динамо – Шахтар: лузав насіння та кидав лушпиння на підлогу (відео)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на поведінку політика.

Лідера Радикальної партії Олега Ляшка помітили на фіналі Кубка України з футболу. На грі Динамо – Шахтар на Дніпро-арені політик лузав насіння та викидав лушпиння на підлогу. Футбольний вболівальник поряд з Ляшком зняв це на відео на розмістив в Інтернеті.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на поведінку Ляшка, вказуючи, що він подавав поганий приклад іншим вболівальникам.

Журналіст Василь Крутчак у Facebook опублікував відео з Олегом Ляшком та прокоментував: «Ви тільки подивіться, яке ж воно бидло! Жере насіння, як дикар і лушпиння випльовує не в пакет, а тупо під ноги».

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Інші користувачі соцмереж порадили політикові купувати одразу очищене насіння соняшника, щоб не смітити на стадіоні.

«Треба йому порадити купити очищені насіння. Більше користі буде всім», - йдеться в одному з коментарів.

Справжні ж футбольні фанати звернули увагу на іншу деталь – що Олег Ляшко підтримує команду «Шахтар», а не «Динамо», бо сидить у шарфі гірників з написом «За Донбас».

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«Який з нього фанат. Тим більше, Шахтаря. Ганьба. Краще б цього не бачили фанати Динамо», - зазначили вболівальники.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтер закінчився з рахунком 0:2.