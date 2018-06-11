Слєпаков до ЧС-2018 заспівав про те, як Кадиров спробував врятувати збірну Росії (відео)

"І хоч попсувала нас олімпіада, ми знову наморщили м'язи заду", - співає Слєпаков у пісні до ЧС-2018.

Російський комік Семен Слєпаков випустив нову пісню, присвячену чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії. У пісні він пропонує, зокрема, призначити тренером збірної Росії Рамзана Кадирова.

На початку пісні Слєпаков висміяв те, що Росія організовує чемпіонат на тлі хиткої економічної ситуації: "І хоч попсувала нас олімпіада, ми знову наморщили м'язи заду", "Плювати, що не дуже справи в королівстві, на добру справу знайдуться кошти".

Потім він пропонує призначити Кадирова тренером збірної:

"Всім очевидно, що сумний Черчесов / цукерочку не сліпить з цих бовдурів. / І якщо ми не попередимо загрозу, / то знову нас поставлять у звичну позу", "Ви запитаєте, хто ж нас може виручити? / Хто в такі короткі терміни допоможе? / Хто зробить нас чемпіонами світу? / Моя пропозиція - Рамзан Кадиров", - співає Слепаков.

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"Рамзан, Рамзан, Рамзан – / Твердий як пармезан, / Не вірить чоловічим сльозам", - йдеться у пісні.

Тим не менш, в результаті Слєпаков визнає, що збірній Росії нічого не допоможе: "Не підходьте, я вас боюся, / Вперше в житті я здаюся. / Зараз Володимиру Володимировичу я подзвоню, / Скажу, що відлітаю в Чечню, / Вже краще там проблеми вирішувати, / Ніж наш російський футбол піднімати", - співає він від імені глави Чечні.

В коментарях припустили, що Слепакову тепер доведеться вибачатися перед Кадировим. Також його назвали "Висоцьким нашого часу".

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-тренер київського Динамо осоромився на "прямій лінії" Путіна.