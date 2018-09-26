Лавров оконфузився, намагаючись пожартувати над Порошенком

Лаврова висміяли у мережі через його коментар з приводу нібито конфузу з Порошенком.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Петро Порошенко нібито помилково зайшов у кімнату зустрічей російської делегації.

При цьому глава МЗС РФ сам став об'єктом жартів у мережі через свій коментар з цього приводу. "Напевно, з туалетом переплутав", — спробував пожартувати Лавров, передає "РИА Новости".

"...С туалетом перепутал...

Лавров высмеял Порошенко, ошибочно вошедшего в комнату российской делегации в ООН..."

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- Петро Олексійовичу, як же ви могли переплутати це із вбиральнею?

- Там русский дух,

там русью пахло!

Відповів Порошенко. — володимир дейнека (@vmdeyneka) September 26, 2018

Лавров: Наверное с туалетом перепутал!

Порошенко: Не перепутал 😉 — ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) September 26, 2018

Дивне порівняння свого місця дав #Лавров. Навіть не знаю хто тут більше програв. — Kasakow (@kasakowlebendig) September 26, 2018

Раніше росЗМІ повідомили, що президент України Петро Порошенко на Генасамблеї ООН нібито переплутав двері і зайшов у кімнату зустрічей російської делегації.