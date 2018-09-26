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Лавров оконфузився, намагаючись пожартувати над Порошенком

11:24, 26 вересня 2018
Курйози
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Сергій Лавров / REUTERS

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Петро Порошенко нібито помилково зайшов у кімнату зустрічей російської делегації.

При цьому глава МЗС РФ сам став об'єктом жартів у мережі через свій коментар з цього приводу. "Напевно, з туалетом переплутав", — спробував пожартувати Лавров, передає "РИА Новости".

Раніше росЗМІ повідомили, що президент України Петро Порошенко на Генасамблеї ООН нібито переплутав двері і зайшов у кімнату зустрічей російської делегації.

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Теги: #Лавров#Россия