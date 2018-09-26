Лавров оконфузився, намагаючись пожартувати над Порошенком
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Петро Порошенко нібито помилково зайшов у кімнату зустрічей російської делегації.
При цьому глава МЗС РФ сам став об'єктом жартів у мережі через свій коментар з цього приводу. "Напевно, з туалетом переплутав", — спробував пожартувати Лавров, передає "РИА Новости".
"...С туалетом перепутал...— володимир дейнека (@vmdeyneka) September 26, 2018
Лавров высмеял Порошенко, ошибочно вошедшего в комнату российской делегации в ООН..."
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- Петро Олексійовичу, як же ви могли переплутати це із вбиральнею?
- Там русский дух,
там русью пахло!
Відповів Порошенко.
Лавров: Наверное с туалетом перепутал!— ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) September 26, 2018
Порошенко: Не перепутал 😉
Дивне порівняння свого місця дав #Лавров. Навіть не знаю хто тут більше програв.— Kasakow (@kasakowlebendig) September 26, 2018
#Лавров тепер «туалетне каченя» - сам нарвався #генасамблея#росія— Irena (@Marina_Libertat) September 26, 2018
Раніше росЗМІ повідомили, що президент України Петро Порошенко на Генасамблеї ООН нібито переплутав двері і зайшов у кімнату зустрічей російської делегації.