Порошенко на Генасамблеї ООН помилково зайшов у кімнату російської делегації - росЗМІ

Крім того, президент України категорично відмовився відповідати на питання російських журналістів.

Президент України Петро Порошенко на Генасамблеї ООН нібито переплутав двері і зайшов у кімнату зустрічей російської делегації.

Про це повідомляє ТАСС. Згідно з повідомленням, він разом з охороною рухався по коридору, по дорозі делегація натрапила на російських журналістів. Порошенко категорично відмовився відповідати на питання: "Не збираюся відповідати на ваші запитання, ви фейк".

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При цьому Порошенко нібито переплутав двері та випадково увійшов в кімнату зустрічей делегації РФ. Після цього він вийшов і попрямував в зал засідань.

Раніше повідомлялося, що Порошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас.