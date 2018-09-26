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Порошенко на Генасамблеї ООН помилково зайшов у кімнату російської делегації - росЗМІ

09:19, 26 вересня 2018
Політика
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Порошенко виступив на Генасамблеї ООН / фото president.gov.ua

Про це повідомляє ТАСС. Згідно з повідомленням, він разом з охороною рухався по коридору, по дорозі делегація натрапила на російських журналістів. Порошенко категорично відмовився відповідати на питання: "Не збираюся відповідати на ваші запитання, ви фейк".

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При цьому Порошенко нібито переплутав двері та випадково увійшов в кімнату зустрічей делегації РФ. Після цього він вийшов і попрямував в зал засідань.

Раніше повідомлялося, що Порошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас.

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Теги: #ООН#Росія#Петро Порошенко