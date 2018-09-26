Порошенко на Генасамблеї ООН помилково зайшов у кімнату російської делегації - росЗМІ
09:19, 26 вересня 2018Політика
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Крім того, президент України категорично відмовився відповідати на питання російських журналістів.
Порошенко виступив на Генасамблеї ООН / фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко на Генасамблеї ООН нібито переплутав двері і зайшов у кімнату зустрічей російської делегації.
Про це повідомляє ТАСС. Згідно з повідомленням, він разом з охороною рухався по коридору, по дорозі делегація натрапила на російських журналістів. Порошенко категорично відмовився відповідати на питання: "Не збираюся відповідати на ваші запитання, ви фейк".
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При цьому Порошенко нібито переплутав двері та випадково увійшов в кімнату зустрічей делегації РФ. Після цього він вийшов і попрямував в зал засідань.
Раніше повідомлялося, що Порошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас.
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