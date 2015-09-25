У США випустили пиво, яке "очищає душу", з Папою Римським на етикетці

Випуск пива приурочений до візиту понтифіка до США, передає Бі-бі-сі.

При цьому поки йдеться тільки про обмежену партію, випускати напій на постійній основі компанія Philadelphia Brewing Company не планує.

Назва пива - Holy Wooder – співзвучна одночасно зі святою водою (holy water) і Голлівудом. Міцність пива становить 9,75 градусів. Пивоварня стверджує, що напій гарантовано очистить душу і наставить на шлях істинний.

Читайте такожПапа Римський заснув під час меси у США

На етикетці зображений сам Франциск з келихом пива. При цьому хрест на його шиї художники замінили на яскраво-червоний логотип компанії. Всього виготовлено близько 60 бочок такого пива.

Папа Римський Франциск прибув з візитом до США вперше. Він зустрівся з президентом Бараком Обамою і відслужив у центрі Вашингтона месу, на яку зібралися близько 25 тисяч осіб. У четвер понтифік виступив у Конгресі.