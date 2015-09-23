Папа римський Франциск прибув із візитом до США

01:19, 23 вересня 2015
Світ
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Папа римський Франциск прибув у США із своїм першим візитом, в ході якого він проведе служби в кількох храмах, виступить у Конгресі та зустрінеться з Бараком Обамою.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС.

Віддаючи шану папі Франциску, зустрічати його у трапу літака приїхали Барак Обама і віце-президент Джозеф Байден із своїми дружинами. Офіційна церемонія зустрічі відбудеться в середу на Південній галявині Білого дому, куди запрошені 15 тисяч гостей.

Потім пройде бесіда понтифіка з Обамою у президентському Овальному кабінеті. Це буде вже їхня друга зустріч, перша відбулася у Ватикані в березні 2014 року.

REUTERS

Очікується, що на цей раз вони обговорять такі соціальні проблеми, як боротьба з бідністю, зміна клімату, а також, як говорив Обама, "питання війни і миру", у тому числі положення на Близькому Сході, де в ряді країн християни піддаються гонінням. "Ми дуже тісно консультуємося з церквою з приводу того, як захистити релігійні меншини в деяких районах бойових дій", - зазначав у свій час президент США в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal.

REUTERS

На середу також заплановано участь папи Франциска в параді на центральному вашингтонському бульварі, де зберуться сотні тисяч жителів і гостей американської столиці, і полуденна молитва в одному з місцевих храмів. У четвер вранці понтифік виступить на спільному засіданні обох палат Конгресу США, а потім відправиться в Нью-Йорк.

REUTERS

У Вашингтоні папа Франциск зупиниться в місцевому представництві Ватикану. До його прибуття тут прийняті підвищені заходи безпеки, перекриті цілі міські квартали, блокований ряд центральних вулиць. Мешканці американської столиці жартують, що в цьому сенсі один день його візиту дорівнює трьом дням сильного снігопаду і двом дням президентської інавгурації.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Папа римський Франциск прибув з чотириденним візитом до столиці Куби Гавани. В Гавану також прибула президент Аргентини, співвітчизниця понтифіка, Крістіна Фернандес де Кіршнер, яка відвідала месу на Площі Революції. Спеціально для виступу Папи на площі встановили вівтар.

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