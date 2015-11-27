Жириновський запропонував скинути на Туреччину ядерну бомбу

Лідер ліберально-демократичної партії росії Володимир Жириновський вважає, Туреччина – ворог Росії номер один.

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Про це він заявив в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

"Турки як усі східні народи – їх найбільше дратує і хвилює невідомість. Вони зараз у сказі – і президент, і прем'єр-міністр, і генштаб Туреччини – вони не знають, що станеться. Я б на їх місці зараз боявся нищівного удару по Туреччині. Одна безглузда дія президента, і країни взагалі може не бути", - стверджує Жириновський.

"Її можна знищити ракетно-ядерним ударом. Стамбул знищити дуже легко: достатньо одну ядерну бомбу в протоку кинути, і його змиє. Це буде така страшна повінь, стовп води підніметься на 10-15 метрів, і міста не буде, а там 9 мільйонів живе", - упевнений російський політик.

За його словами, союзники Туреччини по НАТО не стануть втручатися, "не бажаючи вмирати в ядерному вогні". Жириновський також заявив, що зараз Туреччина для Росії – ворог номер один.

Нагадаємо, 24 листопада на кордоні з Сирією Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, який, за повідомленнями турецької влади, порушив її повітряний простір і після 10 попереджень не покинув його.

У свою чергу в РФ стверджують, що ніяких попереджень не було, а літак знаходився на сирійській території, і вимагали від Туреччини вибачень і компенсації збитків. Турецька сторона вибачатись відмовилася.