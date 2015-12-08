Фахівець з котячих оцінив ймовірність з'їдання тигром козла Тимура

Як повідомляє ТАСС, Шило вважає, що з великою ймовірністю хижак все ж з'їсть козла.

"Ймовірність 80-85 відсотків, що він його з'їсть. Може, і не з'їсть, таке теж буває", - сказав він.

Шило, який відсвяткував у жовтні 75-річчя, розповів, що за свою кар'єру бачив історії дружби між хижаками і їх жертвами.

"Я ще один приклад наведу: у нас бородач (інша назва - ягнятник, велика хижа птиця) живе з зайцями. Взимку, коли холодно, заєць забирається до нього нагору, залазить під крило і ночує. Кілька років вже. Ще пам'ятаю кішка з пацюком жила. Бувають такі випадки, нічого особливого в цьому немає, але це завжди цікаво", - розповів директор Новосибірського зоопарку.

Новосибірський зоопарк - найбільший у Росії, він розташований в сосновому бору на площі 60 га. В ньому міститься близько 10 тисяч особин 702 видів тварин. Гордістю зоопарку є унікальна колекція котячих, що включає вкрай рідкісних лигрів (гібрид лева і тигриці) і навіть перших у світі лилигрів (гібрид лева і лигра).

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У свою чергу директор Приморського сафарі-парку Дмитро Мезенцев повідомив, що відносини між Амуром і Тимуром поки незмінні.

"Напередодні Амура годували живою здобиччю. Він активно полював на кроликів, при цьому повністю ігноруючи Тимура. Ніч вони знову провели за усталенім вже порядком: Тимур - в теплому ящику з сіном, Амур - на його даху. Вранці нерозлучна парочка відправилася разом на прогулянку по вольєру", - розповів він.

Нагадаємо, сафарі-парк відмовився надалі годувати Амура козами, які раніше входили до його звичного раціону.

Раніше керівник програми Всесвітнього фонду дикої природи зі збереження біорізноманіття Росії Володимир Кревер також прогнозував, що тигр в результаті з'їсть Тимура, коли достатньо зголодніє.