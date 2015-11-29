Приморський сафарі-парк відмовився від годування тигра Амура козами (фото)

Про це йдеться в повідомленні парку.

"Амур як і раніше отримує живу здобич 2 рази в тиждень - кроликів. Відтепер кіз на поживу Амуру давати не будемо", - зазначає директор парку Дмитро Мезенцев.

Він підкреслює, що розведення тварин на корм хижакам є нормальною практикою і "робиться не з живодерских міркувань, а необхідно для довготривалого здоров'я хижаків".

"До речі, цікава інформація: наші тигри не їдять американські стегенця. Так само вони не їдять яловичу печінку з Австралії. Для тигрів ця їжа не їстівна. А ось люди її їдять, зайвий раз підтверджуючи свою нерозбірливість", - зазначили в зоопарку.

Також повідомляється, що тигра Амура і козла Тимура все ж розвели по різних вольєрах на ніч, незважаючи на те, що раніше не мали наміру цього робити.

"Минулої ночі Амур і Тимур спали в різних нічних вольєрах. У кожного з них своя їдальня і спальня зі сховищем. Вранці їх обох випустили в загальний великий парк площею 0,6 га... Друзі як і раніше нерозлучні і миролюбні", - сказано в повідомленні.

Крім того, в парку заявляють про благотворний вплив Тимура на психіку Амура.

"Тигр Амур раніше частенько ревів – і вдень, і вночі. Після дружби з Тимуром рев практично припинився, тигр став більш спокійним і врівноваженим", - стверджує Мезенцев.

У той же час він зізнався, що тигра у вольєр хитрістю заманили, і "знову Амуру довелося коротати ніч на самоті", через що в минулу ніч він знову заревів.

Нагадаємо, раніше російський представник Всесвітнього фонду дикої природи припустив, що Амур все ж з'їсть Тимура, коли як слід зголодніє.