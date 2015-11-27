У Всесвітньому фонді дикої природи пророкують кінець дружбі амурського тигра з козлом (відео)

Про це заявив у коментарі "РИА Новости" керівник програми Всесвітнього фонду дикої природи зі збереження біорізноманіття Росії Володимир Кревер.

"Відомі випадки дружби хижака і жертви. В даному випадку тигр, коли до нього підвезли козла, був не голодний, між тваринами виник контакт, і тигр не сприймає його як здобич. Це буде тривати до тих пір, поки тигр як слід не зголодніє", - пояснив він.

Кревер зазначив, що психіка тварин менш вивчена, ніж людей, а тому поведінка звірів часто здається незрозумілою. При цьому він нагадав, що випадки такого добросусідства можуть зустрічатися, особливо в цирках і зоопарках.

"Теоретично можна допустити, що таке дивне співжиття може тривати досить довго, все залежить від індивідуальних особливостей двох конкретних особин, в першу чергу тигра. Такі випадки поведінки властиві для досить високорозвинених тварин, ссавців", - сказав він.

При цьому Кревер додав, що подібні відносини "між жабою і мухою неможливі".

У свою чергу в повідомленні на сайті Приморського сафарі-парку підкреслюється, що "Амура і Тимура регулярно годують, вони не голодні".

Крім того, парк повідомляє що "тигриця Уссурі, наречена Амура, зайде до Амура не раніше ніж через півтора року, вона ще не статевовозріла" і дякує усім, хто переживає за долю Тимура.

Нагадаємо, 26 листопада сафарі-парк повідомив про те, що тигр Амур "подружився" з козлом, якого йому прислали на поживу. "Осмілілого" козла співробітники парку назвали Тимуром. Той навіть зайняв житло Амура, змусивши останнього перебратися на дах. На сайті парку зазначається, що тигра щодня годують яловичиною, горбушею і кроликами.

Керівництво парку прийняло рішення не розселяти звірів по різних вольєрах.