Козел Тимур вигнав товариша-тигра з притулку у Примор'ї під час снігопаду

Про це повідомили в адміністрація парку, передає Бі-бі-сі.

"Цікавий момент вдалося спостерігати під час снігопаду: Амур спробував прилягти в сховище, яке захищає від опадів, але наполегливий Тимур одразу прибіг, і тигр ретирувався, поступившись своїм "коронним" місцем Тимуру", - повідомляється на сайті сафарі-парку.

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Раніше парк опублікував популярні у соцмережах відеоролики, які свідчать про незвичайну дружбу козла і тигра. Як можна переконатися, переглядаючи відео, козел Тимур і тигр Амур регулярно здійснюють спільні прогулянки по парку.

Нагадаємо, сафарі-парк відмовився надалі годувати Амура козами, які раніше входили до його звичного раціону.

У свою чергу керівник програми Всесвітнього фонду дикої природи зі збереження біорізноманіття Росії Володимир Кревер також прогнозував, що тигр все-таки з'їсть Тимура, коли зголодніє.