Козел Тимур вигнав товариша-тигра з притулку у Примор'ї під час снігопаду
У приморському сафарі-парку козел Тимур під час снігопаду вигнав з притулку тигра Амура, з яким він потоваришував цієї осені.
Про це повідомили в адміністрація парку, передає Бі-бі-сі.
"Цікавий момент вдалося спостерігати під час снігопаду: Амур спробував прилягти в сховище, яке захищає від опадів, але наполегливий Тимур одразу прибіг, і тигр ретирувався, поступившись своїм "коронним" місцем Тимуру", - повідомляється на сайті сафарі-парку.
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Раніше парк опублікував популярні у соцмережах відеоролики, які свідчать про незвичайну дружбу козла і тигра. Як можна переконатися, переглядаючи відео, козел Тимур і тигр Амур регулярно здійснюють спільні прогулянки по парку.
У свою чергу керівник програми Всесвітнього фонду дикої природи зі збереження біорізноманіття Росії Володимир Кревер також прогнозував, що тигр все-таки з'їсть Тимура, коли зголодніє.