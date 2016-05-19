Тури окупованим Кримом: в РФ зібралися зареєструвати товарний знак "Джамала 1944"

Про це УНІАН повідомив президент російської Першої патентної компанії(ППК) Анатолій Аронов.

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"Ми склали заявку на товарний знак нашого клієнта – для одягу, головних уборів, напоїв, а також для турагентства – організація та проведення турів, а також створення музичних шкіл", - сказав Аронов.

За його словами, "ці хлопці хочуть відкрити маленьке туристичне агентство для роботи в Криму, а також хочуть зв`язатися з переможцем "Євробачення-2016", щоб отримати дозвіл використовувати її ім`я".

При цьому Аронов продемонстрував відповідні заявки на державну реєстрацію позначення як товарного знака, знака обслуговування в РФ - "Джамала 1944" і "JAMALA 1944".

Аронов повідомив, що його клієнтом є громадянин Терещенко Борис Вікторович.

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За його словами, клієнт хоче легально працювати на території РФ і не мати проблем із російськими правоохоронними органами.

Аронов відомий в Росії спробами організувати "Тури в Новоросію", а також ініціативами щодо створення клубу для колишніх ув`язнених "Володимирський централ" і барів "ДНР" і "ЛНР" - для вихідців із тимчасово окупованих частин Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Президент України Петро Порошенко присвоїв співачці почесне звання "Народна артистка України".